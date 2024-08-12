Maganda Kurşunuyla Ölümler Artıyor - Son Dakika
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Maganda Kurşunuyla Ölümler Artıyor

Türkiye'de maganda kurşunu ile işlenen cinayetlerde son dönemlerde artış yaşanıyor. İnsanların daha çok bilinçsizce havaya ateş açmaları sonucu gelişen bu korkunç durumdan ötürü birçok vatandaş hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

12.08.2024 12:43
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Türkiye'de maganda kurşunu ile ölümler yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm tedbirleri rağmen devam ediyor.

Ülkemizde maganda kurşunu ile işlenen cinayetlerde son dönemlerde artış yaşanıyor. İnsanların daha çok bilinçsizce havaya ateş açmaları sonucu gelişen bu korkunç durumdan ötürü birçok vatandaş hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. Son olarak Giresun'un Eynesil ilçesinde bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu düğüne gelen davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamayarak vefat etti.

Türkiye'de yılbaşından bu yana çok sayıda kişi maganda kurşunu ile hayattan koparken, 2024 yılının başından bugüne yaşanan maganda kurşunu vakaları şu şekilde oluştu:

5 Ocak'ta Diyarbakır'da caddede yürüyen 3 kişiden 1'i, yanında taşıdığı tabancasını rastgele ateşlemesiyle tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek, sürücüsü Serkan Aslan'ın (30) ensesine isabet etmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarihler 4 Mayıs 2024'ü gösterdiğinde Adana'da otomobiliyle evine dönen Hayriye Derin'e (43) caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları öne sürülen kişinin, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenlediği sırada tabancadan çıkan kurşunlardan birinin oğlu Kayra'nın (7) gözü önünde ensesine isabet etmesiyle yaralandı. Maganda kurşunuyla oğlu Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarparak hayatını kaybetti.

7 Mayıs 2024'de ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan 3 aylık hamile Zemzem Özdemir (42), bebeğini kaybetti. Olayın ardından anne Zemzem Özdemir ise hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

16 Haziran'da da İstanbul'un Arnavutköy ilçesine Tokat'tan gelen kasap Doğan İçeloğlu (56), kurban kesim alanında nereden geldiği belli olmayan ve göğsüne isabet eden tek kuşunla yaşamını yitirdi.

2 Temmuz'da ise Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan bir yorgun mermi, evinin balkonunda annesiyle oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'ın başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera Palabıyık, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Son olarak 11 Ağustos tarihinde Giresun'un Eynesil ilçesinde bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu düğüne gelen davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bilal Yetim (62) de kurtarılamayarak vefat etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maganda Kurşunuyla Ölümler Artıyor - Son Dakika

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