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Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri - Son Dakika
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Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Seçil Erzan hakkında açılan, yılın dolandırıcılık davasının üçüncü duruşmasında Erzan'ın eski nişanlısı ve Fatih Terim'in eski avukatı olan Candaş Gürol ile Mahkeme başkanı arasındaki diyalog dikkat çekti. Mahkeme Başkanının, ''İfadenizde avukatı olduğunuz halde bu olaylardan habersiz olmanız nedeniyle Fatih Terim'e kırgın olduğunuzu söylemişsiniz.'' sözlerine Gürol, ''Fazla duygusal konuşmuşum. Fatih Hoca'yla da konuştuk. Kendisinin de mağdur olduğunu anlattı.'' cevabını verdi.

15.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:45
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Yüksek kar getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada Erzan'ın eski nişanlısı ve Fatih Terim'in eski avukatı olan Candaş Gürol da tanık olarak ifade verdi. Daha önceki ifadesinde Fatih Terim'e bu olaylar nedeniyle kırıldığını belirten Gürol, mahkeme salonunda çark etti.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Candaş Gürol mahkemedeki ifadesinde, "Seçil, etrafında sevilen başarılı bir kadındı. Ailesiyle de tanışmıştım. Bankaya yeni atanmıştı. İyi bir müdür olarak sevilen bir isimdi. Mutluyduk. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Yürüyüşe çıkıyorduk. Aralık ayının sonlarında görüşemez olduk. Telefonu sürekli çevrimiçiydi. Açıkçası beni aldattığını düşünüyordum. Bu streslerden dolayı aramız bozuktu. Seçil'le duygusal bir ilişkimiz vardı. Ama geçen yıl bu zamanlar yani, aralık sonu ocak başında her şey alt üst oldu. Gizli telefon görüşmeleri başladı. Görüşemez olduk. Açıkçası beni aldattığını düşündüm ve sonunda ayrılık noktasına geldik. Her şey iyi giderken bu hale geldiğimiz için çok kızgındım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
Seçil Erzan-Fatih Terim-Candaş Gürol

"3 MİLYON DOLAR PARAYI BENİM ÜSTÜMDEN GETİRMEK İSTEDİ"

Gürol ayrıca, "İbrahim Çağlar hem müvekkilim hem eski dostum. İbrahim Abi, bir gün beni ofisine çağırdı, yurtdışındaki parasını Seçil Erzan'ın özel fonuna yatırmak istediğini söyledi ve 3 milyon dolar parayı benim üstümden getirmek istedi. Rahatsız oldum elbette ama kıramadım. Para geldiğinde İbrahim Abi cenaze için şehir dışındaydı. Seçil aradı, parayı benim götürmemi rica etti. Son derece rahatsız oldum inanın ama götürdüm. Olay bundan ibarettir." dedi.

"FAZLA DUYGUSAL KONUŞMUŞUM"

Mahkeme başkanının kendisine eski ifadesini hatırlatması sonrasında ise mahkeme başkanı ve Gürol arasında geçen diyalog şöyle:

Mahkeme başkanı: İfadenizde avukatı olduğunuz halde bu olaylardan habersiz olmanız nedeniyle Fatih Terim'e kırgın olduğunuzu söylemişsiniz.

Av. Candaş Gürol: Fazla duygusal konuşmuşum. Fatih Hoca'yla da konuştuk. Kendisinin de mağdur olduğunu anlattı.

Mahkeme başkanı: Fatih Terim size fondan bahsetti mi?

Av. Candaş Gürol: Yok hayır, sadece bankaya para yatırdığını söyledi.

Mahkeme başkanından Seçil Erzan\'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Hocam Yunanistan'ın emin ellerinde artık Yanıtla 25 1

Seçil Erzan, Fatih Terim, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri - Son Dakika
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