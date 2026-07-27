Mahsun Kırmızıgül Adliyeye Geldi - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül Adliyeye Geldi

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Mahsun Kırmızıgül, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. 

"BİLGİLENDİRME AMAÇLI GELDİK"

Yürütülen soruşturma devam ederken, Mahsun Kırmızıgül, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. Kırmızıgül ifade öncesinde basın mensuplarına, "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik" dedi. 

Mahsun Kırmızıgül Adliyeye Geldi

9 ÜNLÜ İFADE VERMİŞTİ

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Mahsun Kırmızıgül, 3. Sayfa, Çağlayan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsun Kırmızıgül Adliyeye Geldi - Son Dakika

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