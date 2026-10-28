Malatya Battalgazi'de 25 metrelik kuyuya düşen genç yaklaşık 30 dakikada kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de 25 metrelik kuyuya düşen genç yaklaşık 30 dakikada kurtarıldı

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Malatya Battalgazi\'de 25 metrelik kuyuya düşen genç yaklaşık 30 dakikada kurtarıldı
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Malatya Battalgazi\'de 25 metrelik kuyuya düşen genç yaklaşık 30 dakikada kurtarıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi'nde sabah saatlerinde 21 yaşındaki genç, yaklaşık 25-30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kuyudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 25 metrelik kuyuya düşen genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi Erenli Merkez Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki bir vatandaşın yaklaşık 25-30 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kuyudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Battalgazi3. SayfaİtfaiyeMalatyaGüncelSon Dakika

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