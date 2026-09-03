Malatya'da asayiş olayları düştü - Son Dakika
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Malatya'da asayiş olayları düştü

Malatya\'da asayiş olayları düştü
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Malatya'da 2026'nın ilk 8 ayında asayiş olayları yüzde 3,9 azalırken, terör operasyonlarında gözaltılar yüzde 55,9 arttı. Uyuşturucu operasyonlarında 395 kişi tutuklandı, organize suç baskınlarında 38 tabanca ve 2 bin 87 fişek ele geçirildi.

Malatya'da Emniyet ve Jandarma birimlerince 2026 yılının ilk 8 ayında yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin veriler açıklandı. Kent genelinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda asayiş olaylarında düşüş yaşanırken, uyuşturucu ve terörle mücadelede nokta atışı operasyonlarla büyük başarı sağlandı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2026 yılının Ağustos ayı itibarıyla son 8 ayda gerçekleştirilen çalışmalar 2025 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Terör ve uyuşturucu tacirlerine darbe

Terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar daha hedef odaklı hale getirildi. Son 8 ayda düzenlenen 42 operasyonda gözaltı sayısı yüzde 55,9 artışla 92'ye, tutuklu sayısı ise yüzde 91,6 artışla 23'e yükseldi.

Narkotik suçlarla mücadelede ise uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler indirildi. Düzenlenen bin 524 operasyonda bin 992 şahıs gözaltına alınırken, 395 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 525 bin 063 adet sentetik ecza, 26 bin 878 gram metamfetamin, 17 bin 317 gram sentetik kannabinoid ve 16 bin 924 gram esrar başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Organize suç örgütlerinin cephaneliği çökertildi

Organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısı yüzde 76,9 artırılarak 23'e çıkartıldı. Baskınlarda 38 tabanca, 16 tüfek ve 2 bin 87 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek sayısında yüzde 60, fişek sayısında ise yüzde 80 artış kaydedildi.

Kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirilen 106 operasyonda 160 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda milyonlarca makaron ve binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 4,6 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi.

Asayiş olayları ve ağır suçlar geriledi

Kent genelindeki genel asayiş olaylarında yüzde 3,9'luk bir azalma yaşandı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda iş yeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 48,6, motosiklet hırsızlığı yüzde 51,3, otodan hırsızlık yüzde 22,5 oranında azaldı. Kapkaç olayları ise alınan tedbirlerle tamamen sıfırlandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da düşüş trendi sürdü. Kasten öldürme olayları yüzde 27,2, kasten yaralama yüzde 14,2, cinsel taciz olayları ise yüzde 31,5 azaldı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası ve ifadesi bulunan toplam 4 bin 26 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Siber devriyeler ve trafikte sıkı denetim

Siber suçlarla mücadele ekiplerince 4 bin 170 sosyal medya hesabı incelenirken, suç unsuru tespit edilen şahıs sayısı yüzde 48,1 artarak 1.133'e ulaştı. Terör iltisaklı 2 bin 105 hesap hakkında da çalışma yürütüldü.

Trafik güvenliği alanında 1 milyon 142 bin 584 araç ve 9 bin 192 okul servisi denetlendi. Uygulanan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde kentteki ölümlü kaza sayısı yüzde 31,5, kaza yerindeki can kayıpları yüzde 28, hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı ise yüzde 61,2 oranında geriledi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Asayiş, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da asayiş olayları düştü - Son Dakika

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