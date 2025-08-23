Malatya- Kayseri kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolunda katliam gibi trafik kazası meydana geldi. Akçadağ ilçesi mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçlarda sıkışanları çıkardı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
