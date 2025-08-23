Malatya'da Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Malatya'da Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

23.08.2025 18:33
Malatya-Kayseri karayolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Malatya- Kayseri kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Malatya-Kayseri kara yolunda katliam gibi trafik kazası meydana geldi. Akçadağ ilçesi mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçlarda sıkışanları çıkardı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

