Malatya Merkezli Operasyonda 14 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Malatya merkezli 6 ilde, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7'si Malatya'da olmak üzere 11 PKK/KCK ve 3 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis nezaretindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA