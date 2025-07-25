Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
50 işçinin karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 16 şantiye işçisi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı - Son Dakika
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