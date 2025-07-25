Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

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Malatya\'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
25.07.2025 19:52
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Malatya\'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan şantiye savaş alanına döndü. 50 işçinin karıştığı ve taşlarla sopaların havada uçuştuğu kavgada 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

50 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ: TAŞLAR VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

50 işçinin karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

16 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 16 şantiye işçisi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı
Kaynak: İHA

Battalgazi, 3-sayfa, Malatya, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ergün Karataş:
    kavganın nedenini niye gizliyorsunuz gerçeği söyleyin milet ne kadar boş şeylerle uğraştığını anlasın Kürtçe şarkı dinleyen isçilere Karadeniz ırkçıları saldırmış tek nedeni budur 5 0 Yanıtla
    Ferhat Akbulak:
    hesaplarına gelmiyor kanka 0 0
  • Serkan Güngör:
    santiye mantiyenlafi duuunca aklima taseron geliyor.. taseronun taseronunun taseronu.. kavgayu da alt yuklenici firma( aa yine taseron) ya yaptirmamislar bu kez... 0 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya. arkadaşım elin işi için niye kavga ediyonuz gerçi niye kavga edikler bilmiyok. bazan insanı dellerdiriyirlar kavga icin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Malatya'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı - Son Dakika
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