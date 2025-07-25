Malatya\'da şantiye işçileri arasında kavga: 16 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

50 İŞÇİ BİRBİRİNE GİRDİ: TAŞLAR VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

50 işçinin karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

16 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 16 şantiye işçisi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.