Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Malatya'da bir polis memuru, kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında polis memurunun annesinin de yer aldığı öğrenildi.

30.07.2024 15:22
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir polis memurunun da karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir işyerinde akrabalar arasında tartışma çıktı. İşyeri sahibinin oğlu olduğu belirtilen polis memuru M.B.'nin de karıştığı olayda tartışma kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu 3'ü bayan 5 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Arif Çangal'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ç., Gülhan B., Şeref Ç. hayatını kaybetti.

Malatya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

POLİS MEMURUNUN ANNESİ DE ÖLENLER ARASINDA

Olayda hayatını kaybeden Gülhan B.'nin polis memuru M.B.'nin annesi olduğu öğrenilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Ç. ile Kadriye Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis memurunun teslim olduğu olayda bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Malatya\'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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