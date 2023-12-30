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Malatya merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

MALATYA - Malatya merkezli 6 ilde, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ile Van illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7'si Malatya'da olmak üzere 11 PKK/KCK ve 3 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polis nezaretindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.