Malatya Yeşilyurt'ta iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek öldü - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek öldü

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Malatya Yeşilyurt\'ta iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek öldü
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Malatya Yeşilyurt\'ta iddiaya göre emzirilirken fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek öldü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde iddiaya göre annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük bebek fenalaştı ve sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebek, Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da annesinin emzirdiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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