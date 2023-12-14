 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de Sitelerin Otoparkına Giren Çocuklar Araçların Üzerine Dışkılarını Sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de Sitelerin Otoparkına Giren Çocuklar Araçların Üzerine Dışkılarını Sürdü

Maltepe'de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıkarak, dışkılarını sürdü. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle olay ortaya çıktı. Site sakinleri polise şikayette bulundu.

Maltepe\'de Sitelerin Otoparkına Giren Çocuklar Araçların Üzerine Dışkılarını Sürdü
14.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

Maltepe'de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıkarak, dışkılarını sürdü. Günlerce durumu araştıran site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk akşam saatlerinde site otoparkına girerek önce araçların üzerine çıktı ardından otoparka tuvaletlerini yaptı. Çocuklar dışkılarını ise araçlara sürdüler. Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Maltepe, Çocuk, Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de Sitelerin Otoparkına Giren Çocuklar Araçların Üzerine Dışkılarını Sürdü - Son Dakika


10:38
Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35
Altının gramı 1897 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1897 lira seviyesinde işlem görüyor
10:26
Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18
Polis Memurunun Parmak Kırıldı, Şüpheli Tutuklandı Polis Memurunun Parmak Kırıldı, Şüpheli Tutuklandı
10:11
Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04
2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58
Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56
İsmini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti

Son Dakika
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, yoğun kar yağışı bekleniyor
10:35 Altının gramı 1897 lira seviyesinde işlem görüyor
10:26 Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy yeni programla geri dönüyor
10:18 Polis Memurunun Parmak Kırıldı, Şüpheli Tutuklandı
10:11 Dünyanın en iyi ve en kötü yemekleri seçildi! Bakın Türk yemekleri kaçıncı sırada yer aldı
10:04 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
09:58 Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı
09:56 İsmini "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek isteyen Ogün Samast talebinden vazgeçti
09:44 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Evin camının önünde kendini tatmin etti
09:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Erbakan görüşmesinin perde arkası! Destek karşılığında Konya'yı istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 10:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Sitelerin Otoparkına Giren Çocuklar Araçların Üzerine Dışkılarını Sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement