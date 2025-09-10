Kiralık araçta sır ölüm: Son mesajı "Kötüyüm" oldu - Son Dakika
Kiralık araçta sır ölüm: Son mesajı "Kötüyüm" oldu

10.09.2025 10:46  Güncelleme: 12:49
23 yaşındaki Ferhat C., kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladığı araç içerisinde başından vurulmuş halde bulunan genç, arkadaşlarının ambulansa yetiştirmeye çalışmasına rağmen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP KONUM ATTI

Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı'ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne giden yol üzerinde meydana gelen olayda 23 yaşındaki Ferhat C. sabah saatlerinde bir arkadaşını arayarak kötü olduğunu söyleyip konum attı. Olay yerine gelen iki arkadaşı, genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

KURTARILAMADI

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"AKIL SIR ERDİREMİYORUZ"

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
