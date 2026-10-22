Manisa'da araçta 225 bin 960 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da araçta 225 bin 960 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa Valiliği koordinesinde 22 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda, şüphelilerin uyuşturucu naklinde kullandığı araçta 225 bin 960 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında işlem yapıldıktan sonra tutuklandı.

Manisa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta 225 bin 960 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan, sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda kente yüklü miktarda narkotik madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine 22 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Adli makamlarca verilen kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda B.T. (23) ve A.T. (24) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde naklinde kullandığı araçta yapılan aramada 225 bin 960 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde suçları başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Manisa ValiliğiGüvenlik3. SayfaManisaGüncelTckSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da araçta 225 bin 960 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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