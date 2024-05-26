Salihli'de Bir Şahıs Eski Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Salihli'de Bir Şahıs Eski Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü

Salihli\'de Bir Şahıs Eski Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şahıs, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, şüpheli ise yakalandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.05.2024 21:02
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şahıs, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can'ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı (62) da bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Bir Şahıs Eski Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Bir Şahıs Eski Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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