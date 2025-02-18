Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, "İçerde bana bakarsın" demiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, "İçerde bana bakarsın" demiş

Geniş Video İzle

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren sanık Gökhan Eller ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çiftin 21 yaşındaki kızları mahkemede, televizyonda kadın cinayetini konu alan bir program izlerken babasının, "Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın" dediğini söyledi.

18.02.2025 14:50  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan bir sitede boşanma aşamasındaki eşi Selde Eller'i (40) bez parçasıyla boğarak öldüren sanık Gökhan Eller (40) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, yakınları, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, kızı Rabia Nur Eller ve taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Mahkemede Eller çiftinin kızları Rabia Nur Eller (21), tanık sıfatıyla ifade verdi.

"BABAM 'ANNENLE SONUMUZ BÖYLE OLACAK, İÇERDE SEN BANA BAKARSIN' DEDİ"

Rabia Nur Eller mahkemede verdiği ifadesinde cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonuyla öğrendiğini söyledi. Olay öncesi annesi ile babasının sürekli tartışıp kavgalar ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını anlatan Eller, olay sabahı evden çıkmaya hazırlanırken salondaki televizyonda 'kadın cinayetini konu alan bir gündüz kuşağı programını izleyen babasının, kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın" dediğini aktardı. Annesi ile babası arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu, iki tarafın da birbirini "aldatmakla" suçladığını aktaran Rabia Nur Eller, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı. Ben bir şiddete şahit olmadım ama evde sürekli bir huzursuzluk ve kavga vardı" diye konuştu.

Babası Gökhan Eller'den şikayetçi olduğunu belirten Rabia Nur, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini mahkeme heyetinden talep etti.

DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN TELEFONU YANINA ALMIŞ

Müşteki tarafın avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını hatırlatarak, sanık Gökhan Eller'in telefondaki muhtemel delilleri karartmak için yanına aldığını, HTS kayıtlarına göre, cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğini, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesine ve davanın 13 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, 'İçerde bana bakarsın' demiş

"GENÇ YAŞINDA KIZIMI TOPRAĞA VERDİM"

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan baba Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Anne Zehra Can Şahin de, "Sürekli benim kızımı karalamakta. Madem benim kızım aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma? Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMA AMACIYLA TELEFONU YOK ETTİ"

Ailenin avukatı Mehmet Arslan, "Bugün Selda Eller'in ikinci duruşmasındayız. Geçtiğimiz celse HTS kayıtları istenmişti. Selda Eller'in telefonu bir türlü bulunamıyordu. Tanık bir anlık panikle yanına aldığını, kesinlikle delil gizleme kastının olmadığını belirtmişti. Ancak gelen HTS kayıtlarında da görüldüğü gibi sanık 1 saat boyunca telefonu yanında gezdiriyor, kendisinin telefonundan nereden sinyal alınıyorsa, maktulün telefonundan da yanında sinyal alınıyor. Muhtemelen Selda Eller öldürülmeden önce, eşinin kendisine yaptığı darp girişimi, tehdit ve hakaretlerin hepsini kayda almıştı. Sanık şifre gerektiği için telefona giremediğinden delilleri ortadan kaldırma amacıyla telefonu yok etti. Bu duruşmada bu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay 23 Eylül 2024 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanmıştı. Güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller arasında çıkan tartışma sonrası komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında Selda Eller'i boğularak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler Gökhan Eller'i gözaltına alınmıştı. Eller ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, "İçerde bana bakarsın" demiş
Kaynak: İHA

Yunusemre, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, manisa, Hakim, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, 'İçerde bana bakarsın' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce:
    İp iyidir ,tuğlayı hizada iti yuvada tutar . 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:04:05. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, "İçerde bana bakarsın" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.