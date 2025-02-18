Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren cani kızına, 'İçerde bana bakarsın' demiş

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan bir sitede boşanma aşamasındaki eşi Selde Eller'i (40) bez parçasıyla boğarak öldüren sanık Gökhan Eller (40) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, yakınları, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, kızı Rabia Nur Eller ve taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Mahkemede Eller çiftinin kızları Rabia Nur Eller (21), tanık sıfatıyla ifade verdi.

"BABAM 'ANNENLE SONUMUZ BÖYLE OLACAK, İÇERDE SEN BANA BAKARSIN' DEDİ"

Rabia Nur Eller mahkemede verdiği ifadesinde cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonuyla öğrendiğini söyledi. Olay öncesi annesi ile babasının sürekli tartışıp kavgalar ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını anlatan Eller, olay sabahı evden çıkmaya hazırlanırken salondaki televizyonda 'kadın cinayetini konu alan bir gündüz kuşağı programını izleyen babasının, kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın" dediğini aktardı. Annesi ile babası arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu, iki tarafın da birbirini "aldatmakla" suçladığını aktaran Rabia Nur Eller, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı. Ben bir şiddete şahit olmadım ama evde sürekli bir huzursuzluk ve kavga vardı" diye konuştu.

Babası Gökhan Eller'den şikayetçi olduğunu belirten Rabia Nur, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini mahkeme heyetinden talep etti.

DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN TELEFONU YANINA ALMIŞ

Müşteki tarafın avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını hatırlatarak, sanık Gökhan Eller'in telefondaki muhtemel delilleri karartmak için yanına aldığını, HTS kayıtlarına göre, cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğini, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesine ve davanın 13 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

"GENÇ YAŞINDA KIZIMI TOPRAĞA VERDİM"

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan baba Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Anne Zehra Can Şahin de, "Sürekli benim kızımı karalamakta. Madem benim kızım aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma? Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMA AMACIYLA TELEFONU YOK ETTİ"

Ailenin avukatı Mehmet Arslan, "Bugün Selda Eller'in ikinci duruşmasındayız. Geçtiğimiz celse HTS kayıtları istenmişti. Selda Eller'in telefonu bir türlü bulunamıyordu. Tanık bir anlık panikle yanına aldığını, kesinlikle delil gizleme kastının olmadığını belirtmişti. Ancak gelen HTS kayıtlarında da görüldüğü gibi sanık 1 saat boyunca telefonu yanında gezdiriyor, kendisinin telefonundan nereden sinyal alınıyorsa, maktulün telefonundan da yanında sinyal alınıyor. Muhtemelen Selda Eller öldürülmeden önce, eşinin kendisine yaptığı darp girişimi, tehdit ve hakaretlerin hepsini kayda almıştı. Sanık şifre gerektiği için telefona giremediğinden delilleri ortadan kaldırma amacıyla telefonu yok etti. Bu duruşmada bu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.