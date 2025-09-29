1\'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

Ankara- İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ YARALANDI, DURUMU AĞIR OLAN ÇOCUK SEVK EDİLDİ

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Elanur U., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerine ait kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar net şekilde görüldü.