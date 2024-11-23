Manisa\'da yolcu treni otomobili biçti

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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

"Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?"

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Acar Çiftliği yanındaki hemzemin geçitte M.K. idaresindeki 45 LN 925 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.

SÜRÜCÜ KAZADAN SAĞ KURTULDU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde olduğu, hemzemin geçide geldiğinde kapalı olan tanı son anda fark ettiği ve panik yaparak rayların üzerinde durduğu anlar yer aldı.