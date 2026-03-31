Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

31.03.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan kan donduran olayda, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü. Katliam sonrası kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

4 KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun (20) ile birlikte kayınpederi Musa G (51), kayınvalidesi Fadime G (41) ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. 

EŞİ 1 AYLIK TEDBİR KARARI ALDMIŞ

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Cinayet, Manisa, Suç, Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Kesinlikle Manisalı değildir Manisa'ya gelen göçmenlerdir 9 25 Yanıtla
  • serhatbagci045 serhatbagci045:
    Ben de Manisa’da yaşıyorum bu işin memleketle alakası yok yazık çok yazık 18 4 Yanıtla
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    nasil bi memleket olduk 7 1 Yanıtla
  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Koruma tedbiri 1 aylık alınmış, bir ay sonra imana mı gelecek de sadece 1 aylığına kadını koruyoruz? Boşanma aşamasında isen, olmuyorsa, evlilik yürümüyor ise boşanın gitsin ya! Mahkemeler de uzatıp durmasın 4 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Kisasa kısas kimden ne gitmisse karsidanda aynı olması lazim 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
