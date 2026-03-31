Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki koca; eşi ile eşinin annesi, babası ve kardeşini silahla öldürdü.

4 KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Coşkun (20) ile birlikte kayınpederi Musa G (51), kayınvalidesi Fadime G (41) ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından ateşli silahla vurarak öldürdü.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

EŞİ 1 AYLIK TEDBİR KARARI ALDMIŞ

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.