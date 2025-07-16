Mansur Yavaş, Başkan Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Başkan Böcek'i ziyaret etti

Mansur Yavaş, Başkan Böcek\'i ziyaret etti
16.07.2025 14:59  Güncelleme: 15:04
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir belediye başkanı veya şahsın suçlanması demek onun kesinlikle mahkum olacağı sonucunu doğurmaz.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir belediye başkanı veya şahsın suçlanması demek onun kesinlikle mahkum olacağı sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla tutuklu yargılamanın yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyareti sürüyor. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mansur Yavaş, Muhittin Böcek'in tutuklanmasını yanlış bulduğunu belirterek, "Bizler belediye başkanları olarak hakkımızda bir iddia bulunduğu zaman 4483 sayılı kanuna göre, müfettiş gelir inceler, varsa suç duyurusunu savcılığa yapar. Yoksa da olayı kapatır" dedi.

Son dönemlerde yapılan soruşturmalarda 4483 sayılı kanunun göz ardı edildiğini savunan Yavaş, "Artık belediye başkanları ile ilgili yapılan soruşturmalarda sadece bir ifade üzerine hiçbir araştırma olmadan direkt savcılık devreye giriyor. 4483 sayılı memurların denetiminin yapıldığı kanun ortadan kaldırılıyor. Bir diğer husus bir iddia eden var, bir de onun doğru olmadığını söyleyen söz var. İkisinden hangisinin doğru olduğuna neye dayanarak inanıyorsunuz. Belediye başkanlarının hepsi pırıl pırıl bir çoğu karakol, adliye yüzü görmemiş insanlar. İhale mafyası olarak adlandırılan ve aldığı ihalelerin yüzde 80'ini AK Partili belediyeler ve kamu kurumlarından alan, çok cüzi kısmı da daha önceki dönemden gelen veya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden ihale almış bir şahsın iddiaları. Tabii çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı

Cezası kesinleşene kadar herkesin suçsuz olduğunu söyleyen Yavaş, " Hukuk'ta masumiyet diye bir karine vardır. Yargıtay'dan, cezası kesinleşinceye kadar herkes suçsuzdur. Bunu üzerine basarak söylüyorum. ve tutuklulukta en istisnai şekilde suç işlemeyi itiyat edinmiş, sabıkalı, kaçma şüphesi veya ağır cezalık suçlar hakkında uygulanması lazımken belediye başkanlarımız patır patır içeriye atılıyor. Bunların tamamen siyasi olduğunu söylememe gerek yok çünkü iddialara da baktığınız zaman bizzat sayın Muhittin Böcek'i suçlayan bir ifade de yok. Suçların şahsiliği diye bir şey var. Bunların hepsinin göz ardı edildiğini, Türkiye'de CHP'li belediyelerin başarılı olması nedeniyle iktidar değişeceğini anlayınca bu şekilde suçlamalar yapmaya başladılar. Hakikaten kamuoyu da merak ediyor. AK Partili belediyelerin hepsi de sütten çıkma ak kaşık mıdır? Hiçbir olaya karışmamış mıdır?" şeklinde konuştu.

"Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkarılması lazım"

Bir belediye başkanının suçlanmasının onun mahkum olacağı sonucunu doğurmayacağını söyleyen Yavaş, tutuklu yargılamanın yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yavaş, "Bir diğer konu belediye başkanlarımızın yaşı var. Dolayısıyla da sağlık sorunları bulunuyor. Bu sağlık sorunları varken, ölsünler der gibi inadına içerde tutmadın hiçbir anlamı yok. Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkarılması kontrolde tutulması lazım. Bunlardan birisinin başına bir iş gelirse, bunu dünyaya anlatamayız" dedi.

Başkan Muhittin Böcek'in kovit döneminde 108 gün hastanede tedavi altında kaldığını ve takibi gereken rahatsızlıkları bulunduğunun altını çizen Yavaş, "Muhittin başkana baktım gerçekten yorgun gördüm. Bugün sağlık kontrolünden geldi. Unutmayalım Muhittin başkan ikinci hayatını yaşıyor. 108 gün kendisini bilmeden yattı. Kovit'ten yattığı dönemden birçok hasar vücudunda var. Bunu neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi de sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması lazım. İnsanların kendilerini rahatça savunabileceği bir ortamın meydana getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

2015 yılında da benzer soruşturmaların yapıldığını söyleyen Yavaş, "Unutmayalım hukuk herkese lazım. Daha önce 2015'li yıllarda da benzer soruşturmaları gördük. Bu ülkede çok hukuksuzluk yapıldı. Ergenekon, Balyoz duruşmalarında vefat edenlerde oldu. Sonra baktık hepsi beraat etti. Onun için ben öncelikle tutukluluklarının sona erdirilmesini, yargılanacaklarsa şeffaf bir şekilde kamuoyunun önünde yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir an evvel tahliyeleri gerçekleşir. Bir de en ağır suçları işleme ihtimalleri olanların bile cezalarının kaldırılma durumları konuşuluyor şu anda, çözüm süreci nedeniyle. Siz dağdan inenleri sokağa salıp affedeceğiz derken, bu sabıkası olmayan, milletin iradesi ile hizmet edilmesi için seçilen belediye başkanlarının tutuklanmasını hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Ne ailelerine, ne de onu seçen seçmene. Onun için seçmen iradesine saygı gösterip bir an evvel tahliye edilmeleri gerektiğini, yargılandıkları sonra da mutlaka beraat edecekleri konusunda hiçbir şüphem yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş, Başkan Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika

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