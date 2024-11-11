Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL

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Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödediği iddiasıyla büyük tartışma yaratan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısıyla ödenen rakamları kalem kalem açıkladı. Yavaş "Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL. 2 günlük konser organizasyonunun toplam maliyeti 44.9 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı. Yavaş, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde sanatçılara toplamda 30 milyon lira ödendiğini ifade etti.

11.11.2024 15:32  Güncelleme: 16:38
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim etkinlikleri için harcadığı iddia edilen 69 milyon TL, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bu iddialar üzerine Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklama yapıyor: "Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik.

"BU OLMAMALIYDI"

Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici. Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı.

Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık.

Eleştirilerin başında televizyonda; neden 10 gün beklendi açıklaması yapıldı. 30 Ekim gecesi düşmüş, 1 Kasım'da teftiş talimatı verilmiş, 4 Kasım'da müfettiş görevlendiriliyor. Dosya inceleniyor ve ayın 5'inde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden izah isteniyor. İzahatın doğru olup olmadığı için Yapı Kontrol'e soruluyor. Ses, sahne kurulumu, teknik özellikleri belli olan sahne için piyasa tespiti yapılması isteniyor.

"DİDİK DİDİK BAKTIRIYORUZ"

Ardından 6 firmaya yazılıyor. 6 firmadan yalnızca 1 tane cevap gelmiş. 11 Kasım'da rapor verileceği bildirildiği için biz de bugün toplantı yapma kararı aldık. 10 gündür bütün dosyaları didik didik baktırıyoruz. Uçak biletlerimi dahi resmi göreve bile gitsem kendim karşılarım. Bu benimle birlikte çalışanlarıma da geçsin diye. Çok sayıda reklam yapmamam yönünde eleştiriler aldım. Ben 2019 yılında iki Ankaralının birinin oyunu alarak seçildim. Beş yıl boyunca hizmet ettik. Bu mart ayının sonunda da neredeyse üç Ankaralının ikisinin oyunu alarak seçildim.

Bu seçim sonucunun sebebi israf yapmamak, şatafatlı hayat sürmemek. Aldığımız maaşı hak edecek şekilde çalışmak. Reklam olarak hiçbir şeyin içinde girmedik. Bir kuruş harcırah almadık. Uçak biletlerimi tamamen kendim karşılarım ki, personelim de maaşını Ankara halkından aldığını bilsin bu şuurla hareket etsin. Yapılan işlerin maliyetini duvarlara, köprülere astık. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların yanında en büyük problemin yolsuzluktan, israftan, şatafattan kaynaklandığını biliyoruz. 5 yıldır ihaleleri canlı yayınladık, aynı şekilde de devam ediyoruz.

METRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Hiç metro yapmadı" eleştirilerine yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti: "Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. 22 Kasım'da bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş onay verirse buranın temelini atacağız. Ayrıca Dikmen Metrosu ile ilgili bir çalışmamız var. 4 tane metro ve uzantısının projeleri hemen hemen bitti. Ulaştırma Bakanlığı onay verdikten sonra yapımları için de harekete geçeceğiz.

KONSERLERİN MALİYETİ

28-29 Ekim'de kimi sanatçı yüzünden bize saldırdı. Bu konserin ilk defa sözleşmesi yapıldı, TUSAŞ saldırısı nedeniyle iptal ettim. Bir devlet terör karşısında bunu yapamaz diye çok büyük baskı oldu. Baskılar üzerine devam ettik, sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. İki ana konser, ses sahne ışık ana sahne led ekran imalatı dekor 31 milyon 680 bin lira. Konserin diğer hizmet kalemleri Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil. 13 milyon 250 bin lira. Ebru Gündeş'in kaşe bedeli belli. Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödendi."

GÜLŞEN VE MURAT BOZ İÇİN 30 MİLYON TL

Öte yandan Yavaş, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserlerinde sanatçılara toplamda 30 milyon lira ödendiğini ifade etti.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş " Kültür Bakanlığı'nın 'Kültür Yolu Festivali' için harcadığı 800 milyon lira. Bizim 67 ayda harcadığımız 810 milyon lira. Bu iddiaları açıklayanlardan asla özür beklemiyorum. Hodri meydan diyorum" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL

Mor Ve Ötesi, Mansur Yavaş, Kültür Sanat, Ebru Gündeş, Murat Boz, 3-sayfa, Gülşen, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen kaşe bedeli 4 milyon 750 bin TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ferhata Geçer:
    Al birini vur ötekine... "Kurtarıcı" olarak düşünülen daha bu kadar imkanı varken bunları yapıyorsa yarın ülkenin kaynakları ellerine geçince neler yapmaz ki...! 58 19 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan:
    reis ve çevresinin 70 milyon tl gibi uçuk bir rakamı tamamen karalamaya dönük çünkü reis bile mansur'un aday olmasından korktuğu çok açık eğer mansur aday olursa reisin seçilme şansı yok bu yüzden reis ve çevresi şimdiden mansuru karalama kampanyasına başladı bile ALLAH sonumuzu hayır etsin inş. 23 47 Yanıtla
  • Murat:
    ya bırakın bu işleri.! SENDE hayal kırıklığı yarattın.! bu aziz millet seninde üstünü çizecek bekle sen 44 25 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    he he uydurun bir kılıf 32 23 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    O kagit en son senin önüne geliyor ve onayı sen veriyorsun bide çıkıp utanmadan açıklama yapacam yalnis anlaşılma olmasin diyorsun ? Ayipladiginiz herseyin basrolundesiniz) 29 12 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Biz seçimlerde aslında hangi kesimin yiyeceğine karar veriyoruz; sağcısı mı, solcusu mu, din istirmacısı mı, Atatürk'ü kullananları mı, VS... Sonuçta kim başa gelirse gelsin hepsi yedi, yiyor ve yiyecek. Çünkü halkın içinde ne varsa seçtikleri sentezidir... 25 4 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Kabahat sende degil bizde ? 6 seneyi gecti hic birşey yapmadın biz hakettik bide cumhur adayı olucanmış ankarayı yönetemeyen ülkeyi nasıl yönetecek 16 4 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    CHP belediyelerinde iktidar müfettişler görevlendiriyor.Adım adım izleniyorlar.Bu şartlar altında hiçbir CHP li belediye yanlış yapamaz.Burada iktidar cambaza bak yaparak insanların kötü ekonomiyi görmesini engelliyor.Bunu da anlamıyorsanız vaka umutsuz demektir. 8 11 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    iyi neyse ki 3 günluk konser için 30 milyon TL ödenmiş, biraz rahatladım, 10 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    he heee biz inandık tamm konu neydi 7 3 Yanıtla
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