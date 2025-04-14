Maradona'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona'yal ilişkiye girdik - Son Dakika
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Maradona'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona'yal ilişkiye girdik

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Diego Maradona'nın ölümüne dair devam eden dava sürecinde, futbol efsanesinin tedavisinden sorumlu olan psikiyatrist Agustina Cosachov'un özel mesajları basına sızdı. Mesajlarda Cosachov, Maradona ile cinsel ilişkiye girdiğini ima ediyor. Bu mesajlar, Maradona'nın eski sevgilisi Veronica Ojeda tarafından hafta sonu yapılan bir medya röportajında ortaya çıkarıldı.

14.04.2025 14:11  Güncelleme: 14:21
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Futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili devam eden davada yeni bir skandal patlak verdi. Maradona'nın tedavisinden sorumlu olan psikiyatrist Agustina Cosachov'un özel mesajları basına sızdı.

Sızan WhatsApp yazışmalarında Cosachov, meslektaşı psikolog Carlos Diaz ile yaptığı konuşmada Maradona ile cinsel ilişkiye girdiğini ima ediyor. Diaz'ın "Şişko adamla yattın, kaltak!" mesajına Cosachov, "Hahaha. Eh, terapi terapidir, herkesin kendi tekniği vardır!" şeklinde yanıt vermiş.

Bu mesajlar, Maradona'nın eski sevgilisi Veronica Ojeda tarafından hafta sonu yapılan bir medya röportajında ortaya çıkarıldı. Ojeda, futbolcudan 12 yaşında Benji adında bir oğlu olduğunu belirtti.

Skandalın büyümesi üzerine Cosachov, Instagram üzerinden sert bir açıklama yaptı. Mesajların "bağlamından koparıldığını" ve "özel, alaycı bir diyalog" olduğunu iddia etti. "Hastamla iddia edilen samimi bir ilişki hakkında söylenenler tamamen yanlış ve derinden haksızdır. Bir hastayla, doktor-hasta ilişkisi dışında başka bir tür ilişki kurdum ya da kurarım diye bir şey söz konusu değildir" dedi.

Cosachov, tartışmalı mesajlaşmanın Kasım 2020'de, yani Maradona'nın ölümünden kısa süre önce gerçekleştiğini kabul etti. O dönemde basında kendisiyle ilgili "Diego Maradona'nın hayatındaki yeni kadın" şeklinde çıkan haberlere tepki olarak bu "ironik" yorumları yaptığını savundu.

Maradona, 25 Kasım 2020'de Buenos Aires yakınlarındaki Tigre'de bir evde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu, beyin pıhtısı nedeniyle hastaneden çıktıktan sonra bu evde tedavi görüyordu.

Arjantin'deki mahkeme, Maradona'nın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen sekiz kişiden yedisini yargılıyor. Cosachov, Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, psikolog Carlos Diaz ve dört sağlık görevlisi (Ricardo Almiron, Nancy Forlini, Mariano Perroni ve Pedro Di Spagno) sanık sandalyesinde. Sekizinci sanık olan hemşire Gisella Dahiana Madrid ise ayrı bir davada yargılanacak.

Maradona'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona'yal ilişkiye girdik
Maradona'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona'yal ilişkiye girdik
Maradona\'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona\'yal ilişkiye girdik
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Son Dakika 3.Sayfa Maradona'nın psikoloğundan şok iddia: Ölmeden kısa süre önce Maradona'yal ilişkiye girdik - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 12341234:
    Gider ayak bi gol daha atmış Kral 11 1 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    cenabet gitti 9 1 Yanıtla
  • aragorn:
    KRAL,DA HİÇ MİDE YOKMUŞ BUNADA SAPLAMIŞ 7 0 Yanıtla
  • 032725:
    Kral duran toplara vurmayı çok severdi.Vur kral 90'tak. 0 0 Yanıtla
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