Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Kurulan kriz merkezinde harita ile tüm arama-kurtarma ekiplerinin yerleri belirlenerek, sahil kesimi karış karış aranıyor. Bölgede gemiler denizden, uçak ise havadan defalarca sorti yaparak arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra denizde fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin kayıp mürettebatı aranıyor. Sahil güvenlik ekipleri, gemiye ait boş can salı ile boş can simidi buldu. Arama kurtarma çalışmaları ise boş can salı ile simidinin bulunduğu alanda yoğunlaştırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polis dalgıçları dürbünle dev dalgaların bulunduğu denizi tarıyor. Kurulan kriz merkezinde ekiplerin yerleri çıkarılan haritada belirlenerek, karış karış kurtarma çalışmaları planlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma uçağı ise denizin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Batan gemide Mehmet A. (22), Doğuşcan Y., Hasan Mehmet U. (69), Murat Ç., Zeynep K. ve Murat A. olduğu öğrenildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Denizi'nde Batan Geminin Mürettebatı Aranıyor - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal dahil olmak üzere firari 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
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