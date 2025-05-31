Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Haberin Videosunu İzleyin
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil
31.05.2025 22:31  Güncelleme: 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil
Haber Videosu

Marmaray'da tartıştıkları şahsa çocuklarının gözü önünde saldıran iki kişi tutuklanırken, infial yaratan olayla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Olaya şahit olduğunu söyleyen gazeteci Fuat Kozluklu, ''Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değil. 5-6 dakika boyunMarmaray'da tartıştıkları şahsa çocuklarının gözü önünde saldıran iki kişi tutuklanırken, infial yaratan olayla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Olaya şahit olduğunu söyleyen gazeteci Fuat Kozluklu, "Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değil. 5-6 dakika boyunca genç kadın ağladı, yolcular babayı defalarca uyardı ama susmadı." diyerek olayın öncesini ve sonrasını anlattı.ca genç kadın ağladı, yolcular babayı defalarca uyardı ama susmadı.'' diyerek olayın öncesini ve sonrasını anlattı.

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda dün saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), Deniz E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

MARMARAY'DAKİ KAVGADA BURNU KIRILDI

Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada yumruk atılan Deniz E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Deniz E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

OLAYLA İLGİLİ, "GÖRÜNENDEN FARKLI" İDDİASI

Marmaray'daki kavgaya şahit olan gazeteci Fuat Kozluklu ilginç bir iddia bulundu. Olayın öncesini ve sonrasını anlatan Kozluklu, yaşananların görüntülerden ibaret olmadığını söyledi. Kozluklu şu ifadeleri kullandı: "Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray'da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim.

"MESELE GÖRÜNTÜLERDE İZLENENDEN İBARET DEĞİLDİR"

Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı'dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, "niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi" diyerek çıkıştı.

"GEÇİŞİ ZORA SOKAN BİR KALABALIK YOKTU"

Genç kız "affedersiniz" karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimimiz de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu.

"DAKİKALARCA SÖYLEDİ, HANIMEFENDİ AĞLAMAYA BAŞLADI"

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika… Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama "yeter yahu susun, kapatın konuyu" diye uyarıda bulundu.

Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle "yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be" gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım.

"YUMRUK ATIP VAGONDAN İNDİ"

Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada "çık dışarı" dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı.

Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret. Temennim, iki tarafın da öfkelerine yenik düşüp hatalar yaptığı bu tatsız hadisenin farklı boyutlara tırmanmadan kapanmasıdır. Her gün toplu taşıma araçlarında seyahat ettiğim için söylemeliyim ki öfke kontrolünde sıkıntılarımız var."

Marmaray, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Bera Topal:
    Astsubayın biri kadına tecavüz etti diye aylarca haber yapıldı ..adam işinden oldu itibarı gitti hayatı karardı..ünlüler adamı paylastı küfür ettiler sonra meğer kız sevgilisinden hamile kaldığı için iftira atmıs tecavüz etti askerler bana diye....SOSYAL MEDYA DA OLAN HERSEY İNANMAYIN...BU OLAY ÜZERİNDEN DEĞİL DIKKATLİ OLMAK LAZIM 404 55 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    Birde Gazze'de ki çocukların psikolojisini de düşünseydi keşke millet 171 40
    Serkan ergezer :
    BU ÜLKE HEM SEÇİM GÖRMELİ HEM GEÇİM GÖRMELİ TOPLUM EKONOMİ KRİZ NEDENİYLE ÇOK GERGİN TOPLUMDA PATLAMA VAR 73 116
    ibrahim ökten:
    Bahsettiğin uzman Musa Orhan, evet sevgili oldular ancak birlikte olmak için tehdit, şantaj yaptı zorla sahip olup birde arkadaşlarına ifşa etti. Mesajları da mevcut. Kız defalarca tehdit edildi diğer arkadaşlarıyla da birlikte olma şantajı vs. Bahsettiğin bu srfsizse saydıklarınin hiçbiri yok onda. Belkide sendede yok diye böyle övmüşsün. 85 10
  • Bilgehan Göktürk:
    Kısacası adam sopayı hak ettimi diyorsun? 229 27 Yanıtla
  • Hkmt Hkmt:
    Haketmiş 154 39 Yanıtla
  • Behzat:
    Bizim derdimiz çocuklar adam zaten kadınmış. 171 20 Yanıtla
  • Murat Avci:
    o zaman o bayan gidip ifade versin kameralar izlensin, yinede sözlü şiddet ayrı fiziki şiddet çok daha farklı bir olay.. 150 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

13:42
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
13:19
Danla Bilic’i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:24:29. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.