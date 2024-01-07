Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yaşayan ve 30 Aralık'ta çıntar toplamak için Balan Dağı'na giderek kendisinden bir daha haber alınamayan İsa Çifçi için bölgede arama çalışmalarının 8. gününde de 200'e yakın kişi ve iz takip köpekleri ile devam etti.

Geçtiğimiz hafta 30 Aralık Cumartesi günü Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan Çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkıp kaybolan İsa Çifçi'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve Çifçi'yi arama çalışması başlatılmıştı. Aradan geçen 8 günden bu yana yapılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararana kadar devam ediyor.

Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgara rağmen gruplar halinde bölgeye dağılarak yapılan çalışmalarda AFAD, Marmaris İlçe Jandarma, çevre ilçelerden gelen jandarma ekipleri, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, NAK, Orman İşletme, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma asayiş, jandarma komando, Avcılar Derneği ekipleri, jandarma İz Takip Timi ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte 200'e yakın kişinin aradığı 65 yaşındaki İsa Çifçi'nin izine rastlanılmadı. Çifçi'nin arama çalışmaları en son görüldüğü noktadan başlamak üzere başlatılan arama çalışmalarında ekipler şahıstan bir ize rastlamak için dere yatakları, yangın havuzları, küçük mağaralar da dahil olmak üzere her yeri didik didik arıyor. Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak yakınlarının ifadelerine başvurduğu bilgisi edinildi.