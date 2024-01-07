 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde - Son Dakika
Üye Girişi

Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İsa Çifçi, çıntar toplamak için gittiği Balan Dağı'nda kayboldu. 8 gündür devam eden arama çalışmalarında 200'e yakın kişi ve iz takip köpekleri görev alıyor. Şiddetli yağış ve rüzgarlara rağmen yapılan çalışmalarda henüz Çifçi'ye ulaşılamadı. Jandarma ekipleri ise kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

07.01.2024 - 20:04,
Abone Ol

Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yaşayan ve 30 Aralık'ta çıntar toplamak için Balan Dağı'na giderek kendisinden bir daha haber alınamayan İsa Çifçi için bölgede arama çalışmalarının 8. gününde de 200'e yakın kişi ve iz takip köpekleri ile devam etti.

Geçtiğimiz hafta 30 Aralık Cumartesi günü Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan Çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı'na çıkıp kaybolan İsa Çifçi'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve Çifçi'yi arama çalışması başlatılmıştı. Aradan geçen 8 günden bu yana yapılan arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları hava kararana kadar devam ediyor.

Sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgara rağmen gruplar halinde bölgeye dağılarak yapılan çalışmalarda AFAD, Marmaris İlçe Jandarma, çevre ilçelerden gelen jandarma ekipleri, AFAD, SAR, AKUT, MagAme SAR, NAK, Orman İşletme, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma asayiş, jandarma komando, Avcılar Derneği ekipleri, jandarma İz Takip Timi ve kayıp şahsın yakınları ile birlikte 200'e yakın kişinin aradığı 65 yaşındaki İsa Çifçi'nin izine rastlanılmadı. Çifçi'nin arama çalışmaları en son görüldüğü noktadan başlamak üzere başlatılan arama çalışmalarında ekipler şahıstan bir ize rastlamak için dere yatakları, yangın havuzları, küçük mağaralar da dahil olmak üzere her yeri didik didik arıyor. Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak yakınlarının ifadelerine başvurduğu bilgisi edinildi.

Mamaris\'te kaybolan Çifçi\'yi arama çalışmaları 8\'inci gününde
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Marmaris, Jandarma, Muğla, Acil Durum, Soruşturma, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mamaris'te kaybolan Çifçi'yi arama çalışmaları 8'inci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement