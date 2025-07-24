Marmaris'teki Tekne Kavgası: 3 Şüpheli İfade Verdi - Son Dakika
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Marmaris'teki Tekne Kavgası: 3 Şüpheli İfade Verdi

Marmaris\'teki Tekne Kavgası: 3 Şüpheli İfade Verdi
24.07.2025 15:40
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Marmaris'te teknede çıkan kavgada genç öldü, tutuklanan şüpheliler karşı taraftan şikayetçi oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada 22 yaşındaki gencin ölümü nedeniyle tutuklanan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu olarak yargılanan 3 şüpheli, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Kocabahçe mevkiinde 20 Temmuz akşamı denizin ortasında bir teknede çıkan kavgada, tekne sahibinin oğlu Arda Deniz Onat (22) hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları belirlenen S.Y., S.Y. ve C.V.C., olayın ardından kaçmaya çalışırken ölen gencin yakınları tarafından küreklerle müdahale edilerek durdurulmaya çalışılmış, yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklanan 3 şüphelinin ifadelerinde olayı başlatanların karşı taraf olduğunu, Arda Deniz Onat'ın ölümüyle ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri ortaya çıktı.

"Ben Arda'ya hiç vurmadım, darp etmedim"

Şüphelilerden Coşkun V.C. ifadesinde arkadaşlarının daveti üzerine tatile geldiğini belirterek, "Sinan ve Selim'in Avusturya'dan arkadaşları bizi Ardaemre teknesine davet etti. Biz balıkçı teknesi ile bu tekneye geçtik. Teknede 3-3,5 saat vakit geçirdik. Arkadaşlarımızın yarın da gelin daveti üzerine bunu tekne sahibine sorduk. Tekne sahibi bize çok sert bir şekilde 'Yürüyün gidin buradan' dedi. Biz kendisine daha nazik davranması gerektiğini iletmemize rağmen 'Sizin gibi müşteriye ihtiyacımız mı var lan, hadi gidin' diye karşılık verdi. Biz teknenin uç kısmına geçtik, bize küreklerle saldırmaya başladılar. Ben Arda'ya hiç vurmadım, darp etmedim. Kendimi savunmaya çalıştım. Bizi linç etmeye çalıştılar. Arda'nın ölümü ile herhangi bir alakam yoktur. Beni darp eden kaptandan ve diğerlerinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

"Denize ne zaman düştüğünü görmedim"

Şüphelilerden Sinan Y.'nin teknedeki tartışmanın ardından balıkçı teknesi ile ayrıldıklarını, Arda ve babasının botla kendilerini takip ettiğini söyleyerek, "Biz tekne ile 40-50 metre uzaklaştık. Daha sonra Arda ve babasının ellerinde kano küreği ile bize doğru yaklaştığını gördüm. Sonra bizim olduğumuz tekneye bindiler. Babası elindeki kürekle kaburgama doğru vurdu. Biz de onlara saldırdık. Ben Arda'yı boğmaya çalışmadım, sadece yüz kısmına vurduğumu hatırlıyorum. Arda bana kano küreği ile vurdu. Denize ne zaman düştüğünü görmedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Şüphelilerden Selim Y. ise teknede yaşanan tartışmanın ardından kaptanın kendilerine "Yürüyün gidin itler" diye bağırdığını söyleyerek, "Biz bunu sineye çektik. Ben de kendisine numaramı vererek sözlü bir şekilde 'Varsa bir problem burada çözmeyelim' dedim. 'Daha sonra telefonla görüşelim' dedim. Biz sonra balıkçı teknesine bindik, 30-40 metre uzaklaştık. Zodyak botla kaptan ve oğlunun geldiğini gördük. Ellerinde kürek vardı, babası Sinan'a kürekle vurdu. Sonra arbede yaşandı. Ben sadece babasına vurdum. Sinan'ın Arda'ya tahta parçası ile vurduğunu görmedim. Ben Arda'nın denize ne zaman düştüğünü göremedim, o sırada başka biriyle boğuşuyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bütün tekne personelinden ve Arda'nın babasından şikayetçiyim" dedi.

Marmaris'in Bozburun Mahallesi Kocabahçe mevkiinde 20 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden Arda Deniz Onat, 21 Temmuz'da Bozburun Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Arda Deniz'in yakınlarının yarın (cuma) Bozburun Mahallesi'nde şüphelilerin verdikleri ifadelere itiraz etmek ve gerekli cezayı almaları için yürüyüş yapacakları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Deniz Onat, Marmaris, Politika, 3-sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'teki Tekne Kavgası: 3 Şüpheli İfade Verdi - Son Dakika

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