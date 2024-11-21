Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve gençleri kumara teşvik ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianame detayları gün yüzüne çıktı. Erbil'in, bu eylemleri sayesinde topluma zarar verdiği ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

21.11.2024 09:36
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Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, söz konusu videolarda giydiği tişört için "Tişörtün üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım" dediği belirtilen Erbil'in özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği, ayrıca bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği kaydedildi.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Mehmet Ali Erbil ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İDDİANAMEDEN

Özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşıladığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler, uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı anlatıldı. İddianamede, kamuoyuna mal olmuş, toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüpheli Erbil'in bir videoda kendi söylemine göre 'emekli maaşı tutarında' para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

''ANI OLARAK ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU''

Şüpheli Erbil'in Savcılıkta verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek, "Stand-up şov tarzında bir stüdyo hazırlamışlardı. Oraya bizi davet ettiler, orada çekim yapmaya çalıştılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım, bunun farkında olmadan söz konusu video da yer aldım. O tip sitelerde ben hayatım boyunca herhangi bir bahis ya da kumar oynamadım. Ben orada misafirdim. Misafir olmam sebebiyle bozmadım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim" dedi.

VİDEODA TEHDİT VE ZORLAMA YOK

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği nazara alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesi beklenemeyeceği, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı. Ayrıca videoda, ortamın tehdit ve zorlamadan tamamen uzak vaziyette tamamen güvenli olduğu, herhangi bir tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın olmadığı, kaldı ki iddianın doğru kabul edilmesi ihtimalinde bile bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine dahi gerek olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'ni arayarak durumu anlatıp yardım isteme imkanı varken bunun yapılmadığı, öte yandan yurda giriş yapmasından savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının da bulunmadığı kaydedildi.

Durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği belirtildi.İddianamede ayrıca toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden şüpheli Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği vurgulandı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkemenin incelemesi sürüyor.

Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bora Günaydin:
    Yasa içi bahis insanı mutlumu ediyor devletin başındakileri gör yasal ol kimsenin yapamadığını yap hadi at yarışı bahis idda kumar adına herşey yasaklansın 2 0 Yanıtla
  • McA !:
    Türkiye de kim diyor kumar yasak diye bunun adına desenize biz istediğimize oynatma izni veririz diye. Milli Piyango nun sitesi resmen sanal kumarhane olmuş. Ayrıca batmakta olan ülkemiz için (Türk vatandaşlarının girişi yasaklanmak suretiyle) Kumar Turizmini belli bölgeler için (Antalya Lara-Kundu gibi) açılmalıdır. Kıbrıs a gideceğine turistler bizim ülkemize gelir ve dolar-euro bize kalır. Unutmayın ki kumarbazlarin çoğu zengin Arap ülkelerinden geliyor. (Alkolü seviyorlarGece hayatını seviyorlar,Eğlenmeyi seviyorlar çünkü kendi ülkelerinde baskı altında yaşıyorlar) 0 0 Yanıtla
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