Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı BM'yi terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet etti - Son Dakika
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Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı BM'yi terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet etti

Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı BM\'yi terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet etti

Memur-Sen teşkilatı, Gazze'de soykırıma uğrayan binlerce masum sivil konusunda BM'nin işlevsiz kaldığını belirterek eylem gerçekleştirdi. Başkan Ali Yalçın, Gazze'deki vahşeti anlattı ve BM'yi somut adımlar atmaya çağırdı.

29.04.2024 17:30
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Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, "BM'yi ve uluslararası toplumu terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet ediyoruz" dedi.

Memur-Sen teşkilatı, Gazze'de soykırıma uğrayan binlerce masum sivil konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) işlevsiz kaldığını belirterek BM Ankara Temsilciliği önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

İnsanların orada soykırım altında olduğu bir süreçte insani sorumluluğu yerine getirmek adına bu gün burada Birleşmiş Milletler Ankara temsilciği önünde bir arada olduklarını belirten Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, "Filistin toprakları 1948'den beri Siyonist İsrail tarafından işgal altında. Her geçen gün yerleşimci adı altında silahlı çeteler tarafından gasp edilen yerler genişletiliyor. Dünya ile bağı işgalci Siyonistlerin insafına bırakılan Gazze büyük oranda mülteci kamplarından oluşuyor artık" ifadelerini kullandı.

"Katledilen Gazzelilerin 24 binden fazlası kadın ve çocuk"

BM ve uluslararası toplum soykırımı durdurmadığı her gün bilanço daha da korkunç bir hal aldığını söyleyen Yalçın, "Vahşetin düzeyi her geçen gün genişliyor ve dönüşüyor. 7 Ekim'den bu güne kadar Gazze'de işgalci İsrail güçleri tarafından yapılan soykırımda yaklaşık 35 bin sivil şehit edildi, 77 bin masum yaralandı. Katledilen Gazzelilerden 24 bin den fazlası kadın ve çocuk. Gazze'nin yüzde 70'i yerle bir oldu. Evlerin yüzde 60'ı, ticari tesislerin yüzde 80'i, okulların yüzde 90'ı yok oldu. 35 hastanenin 24'ü bombalandı. 11 tanesi ise kısmen çalışabiliyor. 267 ibadethane bombalandı. Su kuyularının yüzde 83'ü artık çalışamaz durumda" şeklinde konuştu.

"Bizzat BM'nin gözetiminde olan mekanlar vuruluyor"

Vahşetin büyük olduğuna dikkat çeken ve gelen haberler ile görüntülerini kan dondurduğunu vurgulayan Yalçın, "İnsanların canlı canlı toprağa gömüldüğü, buldozerler ile bedenlerinin paramparça edildiği, gözaltında işkenceler ile katledildiği görüntüleri görüyoruz. Enkaz altında kalanların çıkarılmasına, katledilen cenazelerin alınması dahi izin verilmiyor. Savaş suçu sayılan fosfor bombaları kullanılıyor. Sivil yerleri hedef alıyorlar. Hastaneleri, ambulansları, sağlık görevlilerini, eğitimcileri, siyasileri herkesi ve her şeyi toptan hedef alıyor Siyonist işgal çetesi. Bizzat BM'nin gözetiminde olan mekanlar vuruluyor. Yardım için bir araya gelen kalabalıklar katlediliyor. Pazar yerleri bombalanıyor. Sivil altyapı tamamen yok ediliyor, insani yardımlar da engelleniyor. Elektrik, su, gıda girişine yeteri kadar izin verilmiyor. Kitlesel katliamlar gerçekleştirilirken bir yandan da kıtlık ve açlıkla, sağlık hizmetlerine erişimi engelleyerek, yaralıların tedavisine izin vermeyerek kitlesel ölümler hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

BM'yi ve uluslararası toplumu terör devletini durdurma konusunda somut adımlar atmaya davet eden Yalçın, "İnisiyatif almaya, soykırımı duyurmaya çağırıyor ve 1 Mayıs'a Gazze'deki, Filistin'deki emekçiler soykırım altında giriyor diye buradan bir kez daha haykırmak için bugün buradayız" dedi.

Konuşmaların ardından BM Ankara temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Memur Sen, Masum, Gazze, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı BM'yi terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı BM'yi terör devletini durdurma konusunda adım atmaya davet etti - Son Dakika
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