Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu

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51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedenini menajeri Birol Güven açıkladı. Birol Güven, oyuncunun olaydan 2 gün önce rahatsızlandığını ve hastaneye gittiğini belirtti. Ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiğini gazetecilerle paylaşan Güven, cenaze töreninin 19 Ekim tarihinde yapılacağını da ekledi.

18.10.2024 21:00
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Üsküdar'daki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu. Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Basın mensuplarına konuşan menajeri Birol Güven "Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi. Yapılan incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Cenaze töreninin ne zaman düzenleneceği araştırılırken Birol Güven bu konuya da açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birol Güven, "Sevgili Vural Çelik'in cenazesini yarın ( 19 Ekim ) öğle namazında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırmak istiyoruz ancak işlemler tamamlanmadığı için henüz netleştiremedik. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağım. Ama bugüne yetişmeyeceği kesin." dedi.

Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu


VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik, 18 Mart 1973 Ankara doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduluydu. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini üstlendi. En son oynadığı dizi ise Seksenler. Burada Niyazi karakterini canlandırdı.

Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik\'in ölüm nedeni belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Menajeri açıkladı! Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Trabzonspor S:
    mekanı cennet olsun. iyi insandı. Avrupa yakası dizisinden sevilirdi. 120 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    yaşamaktan soğmuş yaşam isteğini kaybetmiş rahmetli.Yalniz birakanlar utansin 96 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin Neler çektin be! TV den uzaklaştırdılar seni yazıklar olsun 54 2 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Kalp kırılırmı hemen kırılmaz geçmişten ileriye kafaya taktığın yaşadığın üzüldüğün olumsuz olaylar kalbine birikir sonrası sana kalmış gamsızsan etkilenmesiz eğer temiz kalpli ve bu dünyayı sevmiyorsan direkt kalp krizi 33 0 Yanıtla
  • McA !:
    covid-19 aşıları yavaş yavaş etki etmeye başladı. 2025 de bu tip olaylar daha fazla artacak 12 10 Yanıtla
  • Ali boz:
    güzel insandı, mekanı cennet olsun 6 1 Yanıtla
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