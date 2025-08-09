Mersin\'de Genç Çocuk Tır Altında Kaldı

Mersin'de bir tamir atölyesinde tırın altındaki bakım malzemelerini almak isteyen 16 yaşındaki çocuğun, parayı ödememek için sürücünün tırı hızla hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Baba ve yakınlarının cinayet olarak yorumladıkları olayla ilgili şüphelinin en ağır cezayı alması istendi.

Olay, önceki gün merkez Akdeniz İlçesi Huzurkent Mahallesi D-400 karayolu kenarındaki bir tamir atölyesi önünde yaşandı. İddiaya göre, tıra bakım yaptıran sürücü U.F. (23), para meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Bu sırada parayı ödemeyerek tıra binen sürücü, bakım malzemelerini almak için alta giren 16 yaşındaki Emir Kılınç'ı ezerek olay yerinden kaçtı. Tırın üzerinden geçtiği genç, can havliyle kalkarak yardım istedikten sonra yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Tır sürücüsü şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü U.F. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olay anı ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın hareket etmesiyle üzerinden geçtiği Emir'in, acı içinde can havli ile kalkıp iş yerine gitme anları yer aldı.

Aile: "Bu bir cinayettir"

Anne Çiğdem (40) ve Levet Kılınç (46) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Emir'in cenazesi yaşadıkları Adanalıoğlu Mahallesi Mezarlığın'da defin edildi. Aile mahallede taziyeleri kabul ederken, şüphelinin hak ettiği cezayı alması istendi.

Olayın bir cinayet olduğunu belirten acılı baba Levent Kılınç, "Bu bir cinayettir, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi bırakmıyoruz, adaletli bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kazada hayatını kaybeden gencin kuzeninin oğlu olduğunu belirten Adanalıoğlu Mahallesi Muhtarı İsa Sakar, "Kuzenimin oğlu ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Aldığımız bilgiye göre, kuzenimin oğlu para talep ediyor, şoför vermiyor. Aracın altından malzemeleri alırken şoför aracı hızlı bir şekilde hareket ettirmiş. Ailesi perişan oldu, adalet istiyoruz. Biz Türk yargısına güveniyoruz" diye konuştu. - MERSİN