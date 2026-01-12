Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
12.01.2026 08:40  Güncelleme: 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Haber Videosu

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin depolandığı alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin olduğu depoda yangın çıktı, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip müdahaleye başladı.

Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına kısa sürede müdahale etti.

Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

BÖLGECE 3 DEPO VAR

3 deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken kara dumanlar ise gökyüzünü sardı. Bir geri dönüşüm tesisine ait orta depoda süren yangına itfaiyenin yanı sora İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larında destek verdiği kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Toroslar, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Plastik, Mersin, Polis, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Kupa töreninde dikkat çeken an Gerçek ortaya çıktı Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü 450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
09:10
Süper Kupa’da yedek kalan Uğurcan’dan bomba hamle
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
08:30
Osimhen’in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
08:17
İstanbul’da beklenen yağış başladı 41 il için yeni uyarı var
İstanbul'da beklenen yağış başladı! 41 il için yeni uyarı var
08:12
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
07:44
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
07:28
Senatör Graham’dan Trump’a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 09:45:07. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.