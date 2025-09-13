Mersin\'de Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.