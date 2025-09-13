Mersin'de Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
Mersin'de Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Mersin\'de Otobüs ve Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
13.09.2025 13:43
Mersin'in Mut ilçesinde otobüsle kamyonun çarpışması sonucu kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman yolu Burunköy mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü.

İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

