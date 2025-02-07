Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti

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Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olan Akyol'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hediye keman göndermişti.

07.02.2025 13:28  Güncelleme: 14:25
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İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçtiğimiz ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

GENÇ KEMANCI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Genç kemancı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Laçin Akyol, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Gökhan Kara:
    Adama selam veren bile yaşamıyor 44 54 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BASTIĞI YERDE OT BİTMİYOR 29 25 Yanıtla
  • Ayten Karaç:
    Allah rahmet eylesin de gec bi can gitmis hâlâ siyaset.. 27 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    geçen hafta İzmir'e geldi 7/24 deprem oluyor 15 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin 14 0 Yanıtla
  • M M:
    Edepsizce yorum yazanlar hardal tanesinin hesabının sorulacagı günden korksunlar 2 5 Yanıtla
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