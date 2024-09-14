Merve Acar cinayeti sanıkları keşif yaptı

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Kasiyer Merve cinayeti sanıklarına komando ve çevik kuvvet eşliğinde keşif yaptırıldı

Çeyiz parası için çalıştığı eniştesinin marketinde öldürülen Merve'nin 7 cinayet sanığı olay anında nerede olduklarını 3,5 saatte anlattı

DENİZLİ - Denizli'de çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken öldürülen kasiyer Merve Acar cinayetinin sanıkları olay gününü anlattı. Birisi kadın 7 tutuklu sanığın tek tek yer gösterme yaptığı 3,5 saatlik keşifte, çevik kuvvet ve jandarma komandolar çevrede kuş uçurtmadı.

20 Ağustos 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. ile akrabası Yusuf S. parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse Simay K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.'yi elinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı. Kız arkadaşı Buse Simay K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı eniştesinin marketine sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf S.'ye 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18)ve Yusuf S.'nin kız arkadaşı Buse Simay K. için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3 duruşmasında olay gününden bu yana tutuklu bulunan tün sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Merve Acar'ın ailesinin avukatı olan Melike İlkgül Yurttürk ise bir önceki celsede geri çevrilen keşif talebi yeniden mahkeme heyetine sundu. Dosyadaki görüntülerden görüş alanının tam olarak anlaşılamamasından dolayı mesafelerin tespiti, sanıkların bulundukları noktalara göre görüş alanlarının belirlenmesi için keşif yapılmasına karar verildi.

Cinayet anında nerede olduklarını tek tek gösterdiler

6'sı erkek tutuklu 7 sanık, bugün tutuklu bulundukları cezaevlerinden geniş güvenlik önlemleri altında cinayetin işlendiği markete getirildi. Aralarında çevik kuvvet, jandarma komando ve polis ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 güvenlik görevlisi, markete çıkan yolları trafiğe kapatarak, keşif bölgesinde kuş uçurtmadı. Üç hakim, Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve bilir kişilerin hazır bulunduğu keşifte, çelik yelek giydirilen sanıklara olay yerinde tek tek yer gösterme yaptırıldı. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte, cinayete tanık olan 2 kişiye de tespit yaptırıldı.

Merve Acar'ın göz göre göre acı bir şekilde katledildiğini belirten Avukat Melike İlkgül Yurttürk, "Sanıklar kamera kayıtları olmasına rağmen gördükleri veya görmedikleri hususlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulundular. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık ve bu itirazımızın kabul edilmesi sonucu bugün buradayız. Yaklaşık 3,5 saat süren keşifte tutuklu bulunan 7 sanığın tamamı hazır edildi. Her birinin cinayet işlendiği esnada nerede olduğu, nerede durduğu, kimi gördüğü veya görmediği ayrıntılı bir şekilde incelendi. Gerekirse santimetresine kadar ölçümler yapıldı. Kamera kayıtlarıyla karşılaştırılacak, savunmaları değerlendirilecek ve gerçekte neyse onun belirlenmesi için mücadelemiz devam edecek. Buradaki amaç göz göre göre işlenen bu cinayetteki suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve bunu yaparken de adil bir yargılanmanın sağlanmasıdır. Bugünkü keşifle ilgili raporların hazırlanmasının ardından bizim bu konudaki hukuk mücadelemiz devam edecek. Nişanlanacağı dönemde masraflarını kendisi karşılayabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Merve'miz için buradayız. Suçlu olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek" dedi.

"Aynı acıyı bugün tekrar yaşıyorum"

Merve'nin acısını tekrar tekrar yaşadığını ifade eden ablası Şadide Çakar da "Bizim suçluların cezalandırılması için hukuk mücadelemiz devam ediyor. İnşallah hak yerini bulur, suçlular cezasını çeker. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Acımız çok büyük. Bu işin peşini asla bırakmayacağız" diye konuştu.

1 yıldan buyana psikolojik olarak zor günler geçirdiklerine dikkat çeken Merve'nin çeyiz parası için çalıştığı marketin sahibi olan eniştesi Mehmet Çakar ise yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Ne evde yediğimizin tadı kaldı ne de ailecek bir yere gidebiliyoruz. Biz hukuka inanıyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Hiçbir ceza bizim çektiğimiz bu acıyı dindirmeyecek ama sabır ediyoruz. Çocuğumuz kendi ekmek davasındaydı. Kimseyle bir husumetimiz yoktu, mağduruz"