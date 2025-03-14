Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

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Mezarlıklara neden bu kadar önem veriliyor bir türlü anlayamıyorum. Ölen ruhunu teslim etmiş. Kemikleri kaybolmuş. Resmen görünmezliğe gidip dua ediyorsunuz. Neymiş burda yatıyormuş. Ne yatması kardeşim toprak olmuş gitmiş. Boş orası.