MHK Başkanı Gündoğdu, soruşturmada klasman dışı hakem şikayetlerine savunma yaptı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında ifadesi alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 2022 ve 2024 yıllarında klasman dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin şikayetlerine ilişkin savunma yaptı. Gündoğdu, liste dışı bırakma işlemlerinin talimat ve mevzuata uygun gerçekleştirildiğini, MHK'nin yalnızca öneri makamı olduğunu ve nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu yönetimince verildiğini belirtti.

MHK soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifade ortaya çıktı. Gündoğdu'ya aralarında Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık, Tugay Kaan Numanoğlu ve İbrahim Hakan Ceylan'ın da bulunduğu müştekilerin beyanları soruldu.

"MHK olarak tek yetki önermek yetkisidir"

Bahattin Şimşek, ifadesinde 8 Mart 2022 tarihinde hiçbir gerekçe ve somut belge gösterilmeden liste dışı bırakıldığını, Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvurunun ardından yeniden hakemliğe döndüğünü, 2024-2025 sezonunda da yalnızca 3 kez video hakemlik görevi verildikten sonra yeniden klasman dışında bırakıldığını belirtti. Şimşek, kendisinin ve ailesinin kamuoyunda yüz kızartıcı bir suç işlemiş gibi gösterildiğini ileri sürerek Gündoğdu ve işlemde sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Gündoğdu ise Şimşek'in liste dışı bırakılmasının 8 Mart 2022 tarihli hakem ve gözlemci listelerinin belirlenmesindeki amaç ve uygulamaya uygun olduğunu savunarak, "Hakem ve gözlemci listelerinin belirlenmesindeki amaç ve uygulamaya uygun olarak gerekçelerden dolayı (baba-oğul ve diğer nedenlerle) liste dışı kalmıştır. İlk liste dışı kaldığında tahkimden usul hatasından dolayı geri dönmüştür. Tekrar göreve geldiğimizde yine aynı gerekçelerle ve aynı amaçla liste dışı kalması tahkime götürülmüş ancak tahkim kurulunun vermiş olduğu yargı kararı başvurucuyu haksız bulmuş federasyon kararını haklı bulmuştur. Bu karara itiraz yolu Anayasa Mahkemesidir. Bunun dışında vermiş olduğu karar kesinleşmiş bir yargı karar niteliğindedir. Her iki dönemde verilen kararlar TFF yönetimince verilmiş kararlar ve tahkim süresince yargısal kararlardır. MHK olarak tek yetki önermek yetkisidir" ifadelerini kullandı.

"Bütün hakemlere aynı mesafede oldum"

"Hakem Abdulkadir Bitigen'in klasman dışı bırakılma gerekçesi nedir? Görevini başarılı yaptığını beyan eden ve UEFA'dan müsabaka yönetmesi için davet alan bir hakemin Türkiye'de hakem olarak liste dışı bırakılması hakkında ifadenizi veriniz?" sorusuna Gündoğdu, "Bitigen hakem ve gözlemci listelerinin belirlenmesindeki amaç ve uygulamaya uygun olarak gerekçelerden dolayı liste dışı kalmıştır. İlk liste dışı kaldığında tahkimden usul hatasından dolayı geri dönmüştür. Tekrar göreve geldiğimizde yine aynı gerekçelerle ve aynı amaçla liste dışı kalması tahkime götürülmüş ancak tahkim kurulunun vermiş olduğu yargı kararı başvurucuyu haksız bulmuş federasyon kararını haklı bulmuştur" cevabını verdi.

"Kendinize yakın olan hakemlere fazla müsabakada görev vererek maddi kazanç sağladığınız, hakemleri 'elimde HTS kayıtlarınız' var şeklinde söylemde bulunarak baskı altında tuttuğunuz, size biat hakemlere ise maç vermeyeceğinizi beyan ettiğiniz" iddiaları sorulan Gündoğdu, "Kesinlikle yalan ve iftiradır. Kendime yakın veya uzak hissettiğim hiçbir hakem yoktur. Bütün hakemlere aynı mesafede oldum. HTS kayıtları ile ilgili olarak içeriden çok fazla bilginin ve özel eğitim ve hakemlik konularının bazı hakemler tarafından basına sızdırılarak gündemi yalan bilgiler ile meşgul etmesi üzerine pek çok defa toplantılarda şu beyanı yaptım; 'arkadaşlar bu konularda çok dikkatli olun burası bizim özelimiz tabiri caizse yatak odamız sizden bilgi almaya çalışan basın iyi niyetli değil ve hakemliği düşünmüyordur yarın öbür gün şikayet konusu olduğunda herhangi bir yasal işlemde ben dahil herkesin her türlü bilgi belge HTS kayıtları da yargının elinden olacağından sizi şimdiden uyarıyorum' şeklinde söylemlerimi pek çok defa arkadaşlarımın hakemlik kariyerlerini ve eğitimlerini düşünerek uyarılarda bulundum. Bu söylemlerimi kötü niyetli bir şekilde kullanıldığını düşünmekteyim" dedi.

"Herhangi bir keyfiyet veya şahsilik yoktur"

İsmail Şencan ise, 2024 yılında Üst Klasman Gözlemci kadrosundan gerekçe gösterilmeden çıkarıldığını, 2023-2024 sezonunda yapılan çalışmalarda 27 kişi arasında birinci olmasına rağmen klasman dışı bırakıldığını ileri sürdü. Şencan, Gündoğdu ve MHK üyelerinin kendilerine yakın kişilerden klasman kadroları oluşturmak istediğini iddia ederek, şikayetçi olduğunu belirtti. Bu beyan da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, "Hakem ve gözlemcilerdeki klasman belirlemedeki yetki MHK talimatında belirlenmiştir. Önceki yıllarda yapıldığı gibi pek çok hakem klasman dışı veya liste dışı kalmış ve tahkim yoluna gidilerek tahkimin vereceği karara uyulmuştur. Yine yapılan klasmanlar talimatlara uygun olarak yapılmış ve tahkim kurulunca değerlendirilmiştir. Bu sefer nedense düşmanca bir tavırla toplu olarak bir davranış sergilenmektedir. Daha önceden belirttiğim gibi MHK önerme makamıdır. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verir. Denetleme yetkisi de tahkim kurulundadır. Herhangi bir keyfiyet veya şahsilik yoktur" dedi.

Koray Gençerler için "Dört VAR hakeminden bir tanesidir" dedi

Koray Gençerler de 8 Mart 2022 tarihinde yaklaşık 30 hakem ve gözlemciyle birlikte görevden uzaklaştırıldığını, Tahkim Kurulu kararıyla görevine döndüğünü, 2024 yılında ise aynı kişiler tarafından yeniden liste dışı bırakıldığını belirterek, Gündoğdu ve MHK üyelerinden şikayetçi oldu. Gündoğdu, ifadesinde Gençerler'in 8 Mart 2022 tarihli listede belirtilen gerekçeler kapsamında liste dışı bırakıldığını savunarak, "Koray Gençerler isimli hakemin bir önceki federasyon yönetiminde hakkında soruşturma yapılan dört VAR hakeminden bir tanesidir. Bu ve sıralanan diğer gerekçelerden dolayı liste dışı bırakılması yukarıda bahsettiğim gerekçelerden dolayı hukuka uygun olarak yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mesut Çarık'ın 32 yıllık hizmet vurgusuna yanıt

Müşteki Mesut Çarık ise 8 Mart 2022 tarihinde sezon ortasında yapılan klasman değişikliğiyle kendisinin de liste dışı bırakıldığını, Tahkim Kurulu kararının ardından Gündoğdu'nun istifası sonrasında gözlemciliğe döndüğünü anlattı. Çarık, 2024-2025 sezonunda yeniden Gündoğdu başkanlığındaki MHK tarafından liste dışı bırakıldığını belirterek, 32 yıllık hakemlik ve gözlemcilik hizmetinin gerekçesiz şekilde sonlandırıldığını ileri sürdü. Gündoğdu ise ifadesinde Çarık'ın da aynı gerekçeler doğrultusunda liste dışı bırakıldığını, ilk kararın Tahkim Kurulu tarafından usul nedeniyle bozulduğunu, ikinci dönemdeki başvurunun ise Tahkim Kurulu tarafından reddedildiğini söyledi.

"Şahsa karşı kişisel bir husumetim yoktur"

Mustafa Sönmez de 2024-2025 sezonu öncesinde seminere ve testlere katıldığını, Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yaptığını ancak 28 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan klasman listesinde isminin bulunmadığını belirtti. Sönmez, Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun da olumlu sonuçlanmadığını ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Gündoğdu, ifadesinde Sönmez'i hatırlamadığını ve tanımadığını belirterek, "2024 yılında gerçekleştirilen klasman listelerinde yer almaması mevcut talimat ve mevzuata uygun olarak yapılmıştır. TFF yönetiminin kararı ile yürürlüğe sokulmuştur. Hatırladığım kadarıyla anılan kişi tahkime başvurdu ancak reddedildi. Şahsa karşı kişisel bir husumetim yoktur" dedi.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun Tahkim kararı da soruldu

Tugay Kaan Numanoğlu ise 2024-2025 sezonu öncesinde seminere katıldığını ve atletik testi geçtiğini, sezonun ilk dört haftasında yalnızca iki VAR görevi aldığını, daha sonra 28 Ağustos 2024 tarihli listede isminin yer almadığını anlattı. Numanoğlu, kendisine neden görev verilmediğini sormak için MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'i aradığını, Şahin'in kendisine "Senin anahtarın bende değil, başka kapıya git" dediğini öne sürdü. Numanoğlu ayrıca Tahkim Kurulu'nun başvurusunu değerlendirirken bazı üyelerin klasman dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığını belirttiğini, çoğunluk oyuyla başvurusunun reddedildiğini ifade etti.

Gündoğdu ise bu konuyla ilgili, "Numanoğlu da 8 Mart 2022 hakem ve gözlemci listelerinin belirlenmesindeki amaç ve uygulamaya uygun olarak gerekçelerden dolayı liste dışı kalmıştır. İlk liste dışı kaldığında tahkimden usul hatasından dolayı geri dönmüştür. Tekrar göreve geldiğimizde yine aynı gerekçelerle ve aynı amaçla liste dışı kalması tahkime götürülmüş ancak tahkim kurulunun vermiş olduğu yargı kararı başvurucuyu haksız bulmuş federasyon kararını haklı bulmuştur. Bu karara itiraz yolu Anayasa Mahkemesidir. Bunun dışında vermiş olduğu karar kesinleşmiş bir yargı karar niteliğindedir. Her iki dönemde verilen kararlar TFF yönetimince verilmiş kararlar ve tahkim süresince yargısal kararlardır. MHK olarak tek yetki önermek yetkisidir" şeklinde konuştu.

İbrahim Hakan Ceylan'ın "Çalışmak istemiyoruz" iddiasına yanıt

İbrahim Hakan Ceylan da 2022 yılında VAR klasmanında görev yaptığı sırada 8 Mart listesiyle klasman dışı bırakıldığını, Tahkim Kurulu'nun 26 Mart 2022 tarihinde verdiği kararla klasmanına iade edildiğini belirtti. Ceylan, Tahkim duruşmasında Gündoğdu'nun kendisi hakkında geçerli bir gerekçe ve belge ortaya koyamadığını, "İbrahim Hakan Ceylan ile çalışmak istemiyoruz" dediğini ileri sürdü. Ceylan ayrıca 2024 yılında yeniden göreve gelen Gündoğdu döneminde seminere çağrılmadığını, maç görevi verilmediğini ve 28 Ağustos 2024 tarihli klasmanla yeniden liste dışı bırakıldığını söyledi.

Gündoğdu ise ifadesinde Ceylan'ın 8 Mart 2022 tarihinde "baba-oğul hakemlik ve diğer nedenler" kapsamında liste dışı kaldığını savundu. Ceylan'ın Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve döndüğünü belirten Gündoğdu, 2024 yılında yapılan başvurunun ise Tahkim Kurulu tarafından reddedildiğini ifade etti.

Bilgi sahibi Abdullah Buğra Taşkınsoy ise 4 Kasım 2024 tarihinde Gençlerbirliği-İstanbulspor maçında VAR hakemi olarak görev yaptığını ve maçın 90. dakikasında yaptığı VAR müdahalesi sonucunda penaltı kararı verildiğini anlattı. Taşkınsoy, Gündoğdu'nun kendilerine "Böyle bir müdahalede nasıl bulunursun, pozisyonda penaltı yok, ikinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini öne sürdü. Taşkınsoy, bu olayın ardından yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategoride maç alamadığını, diğer hakemlerin de bir süre görev yapamadığını ancak en uzun süre görev alamayan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Taşkınsoy, "Bugün halen neden bu kadar uzun süre görev almadığımı bilmiyorum, tarafıma resmi veya gayri resmi bir açıklama yapılmadı" dedi.

Taşkınsoy'un beyanları hakkında konuşan Gündoğdu, "Kendisinin ve ekibinin çok büyük hata yaptıklarını biraz da kızgınlıkla yüzlerine söyledim. Çok önemli hatalar yapıldığı zaman hakemlerin uzun süre etap dışı kalma durumu hakemlikte çok normaldir" dedi.

Tanık Gamze Durmuş Pakkan ise Ferhat Gündoğdu'nun hakemlerle yaptığı toplantılarda HTS kayıtlarına ilişkin ifadeler kullandığını öne sürdü. Pakkan, "Ferhat Gündoğdu ile 2026 yılı Mayıs ya da Nisan ayı olarak hatırladığım seminerde bulunan tüm hakemlere, HTS kayıtlarınız elimizde şeklinde direkt söylemiyor ama bunu ima ederek önceki hakem abilerinizle iletişim kuruyorsunuz bundan haberdarım, böyle yaparsanız maç alamazsınız şeklinde konuşmalar yapıyordu. Bu konuşmayı yaparken seminere katılan herkes bu konuşmayı duydu" dedi.

Gündoğdu, bu ifadelere karşılık, "HTS kayıtları ile ilgili olarak içeriden çok fazla bilginin ve özel eğitim ve hakemlik konularının bazı hakemler tarafından basına sızdırılarak gündemi yalan bilgiler ile meşgul etmesi ve TFF federasyonunu kamuoyunda küçük düşürmesi üzerine pek çok defa toplantılarda şu beyanı yaptım; 'Arkadaşlar bu konularda çok dikkatli olun burası bizim özelimiz tabiri caizse yatak odamız sizden bilgi almaya çalışan basın iyi niyetli değil ve hakemliği düşünmüyordur yarın öbür gün şikayet konusu olduğunda herhangi bir yasal işlemde ben dahil herkesin her türlü bilgi belge HTS kayıtları da yargının elinden olacağından sizi şimdiden uyarıyorum" şeklinde söylemlerimi pek çok defa arkadaşlarımın hakemlik kariyerlerini ve eğitimlerini düşünerek uyarılarda bulundum. Bu söylemlerimi kötü niyetli bir şekilde kullanıldığını düşünmekteyim" şeklinde konuştu.

Dijital materyallerden çıkan ses kayıtlarını hatırlamadığını söyledi

Gündoğdu'ya dijital materyallerinde yapılan incelemeler sonucu çözümlenerek elde edilen ses kaydı soruldu. Kayıtta, Ferhat Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a' a babası Fahri Ersoy' un cemiyet kurmak olduğundan bahsettiği "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum" ve "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur. O yüzden sana bu son uyarım. Uyarımı da şöyle yapıyorum bak ha. Uyarımı da şöyle yapıyorum. ya adam ol. Yani hakemlik için söylüyorum. Diğer adamlığın beni ilgilendirmez. Hakemlik adına adam ol. Bazı şeylerden vazgeç" söylemlerinde bulunmasının amacı soruldu. Gündoğdu, "Kaynağını bilemediğim ve tam olarak hatırlayamadığım için soruyu cevaplamayacağım" ifadelerini kullandı.

"294 milyon TL'lik işlem hacmi gelirime göre hatalı olabilir"

"2007-2026 yılları arasında 294 milyon para çıkışı, 258 milyon para girişi görülmektedir. Söz konusu hareketlerin kaynağı ve mahiyeti nedir?" sorusuna Gündoğdu, "Bu 19 yıl içerisinde yukarıda belirttiğim resmi gelirlerim ile subay olarak görev yaptığım süre içerisinde aldığım maaşlar, emeklilik ikramiyesi, TFF görevlerim nedeni ile huzur haklarım, hakem/gözlemci ödemelerim, Türk Eğitim Derneğinde çalıştığım süreler içerisinde aldığım maaşlar ile hesabıma giriş ve çıkış yapan bütün tutarlar, iki defa araba ve ev alım satımı ve bir defa da arsa alım gibi tamamı resmi olan işlemlerin para giriş çıkış trafiklerinin toplam meblağını ifade ettiğini düşünmekteyim. 294 Milyon TL'lik işlem hacminin benim gelirime göre verilerin hatalı olabileceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Gündoğdu ifadesinin sonunda, "Tarafıma yöneltilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdim. Az da olsa bazı soruları hatırlayamadığım ve yorgunluğumdan dolayı cevap vermedim. Bu tamamen içimde bulunan durumdan kaynaklıdır. Eziyet etmek veya mobbing yapmak karakterime uygun değildir. Kendilerine yakın kişileri öne çıkarıyorlar ifadesi benim için asla geçerli olamaz. Ben görev için her zaman herkese eşit mesafede oldum" dedi.