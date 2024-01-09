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Milas-Bodrum Havalimanı'nda sarhoş kadın uçağı birbirine kattı - Son Dakika
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda sarhoş kadın uçağı birbirine kattı

İrlanda'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen bir uçakta sarhoş olan yabancı uyruklu bir kadın, uçaktaki başka bir yolcuya saldırdı. Hosteslerin müdahalesiyle kavga ayırıldı ve kadın gözaltına alındı. Olay nedeniyle diğer uçuşlar bir saat gecikti.

Milas-Bodrum Havalimanı\'nda sarhoş kadın uçağı birbirine kattı
09.01.2024 - 14:31,
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İrlanda'dan Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen uçaktaki sarhoş oldu, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki başka bir yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, havalimanında gözaltına alındı.

Önceki gün Türkiye saatine göre 17.30'da İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağı, saat 22.00 sularında Milas - Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yolcular arasındaki yabancı uyruklu bir kadın ayağa kalkıp yürümeye başladı. Hosteslerin uyarılarına rağmen yerine oturmayan kadına müdahale eden hostesler, kadını başka koltuğa oturttu.

Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. Alkollü kadının Türk yolcuya saldırıp dudağından yaralaması üzerine iki kadın saç saça baş başa birbirine girdi. Araya giren hostesler ve yolcular kavgayı ayırdı. Alkollü kadın, yere yatırılarak zor zapt edildi. Yaşananlar, başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapılabildi. Sarhoş kadın, Milas - Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Türkiye, Dublin, Bodrum, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas-Bodrum Havalimanı'nda sarhoş kadın uçağı birbirine kattı - Son Dakika


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