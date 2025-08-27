Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı

Milei\'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı
27.08.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin konvoyuna kampanya sırasında taşlı saldırı düzenlendi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi.

MUHALİFLERİN KALESİNDE MİLEİ'NİN KONVOYUNA SALDIRI

Milei'nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık saldırıda bulundu.

TAŞ VE ŞİŞE YAĞMURUNA TUTTULAR

Kalabalık, Milei'nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei'nin bulunduğu araca isabet etti.

HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırının ardından Milei'nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Arjantin, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari’de Askere Teşekkür Eden Köylüler Hakkari'de Askere Teşekkür Eden Köylüler
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu
14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu 14 yaşındaki çocuk sahilde yürürken dalgalara kapılıp denizde kayboldu
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı “Neden öldürdün“ sorusuna pişkin savunma Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! "Neden öldürdün" sorusuna pişkin savunma
Kanlı pusu Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı
Küçükçekmece’de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Küçükçekmece'de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı
7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular 7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular
Adım adım savaşa ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor Adım adım savaşa! ABD nükleer denizaltı ve savaş gemileri gönderiyor
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

22:32
CHP lideri Özgür Özel’den AK Parti ve MHP’ye Filistin çağrısı
CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı
21:49
Galatasaray, Singo’yu açıkladı
Galatasaray, Singo'yu açıkladı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
20:51
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol milli yıldızdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 23:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Milei'nin Konvoyuna Taşlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.