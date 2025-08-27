Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi.

MUHALİFLERİN KALESİNDE MİLEİ'NİN KONVOYUNA SALDIRI

Milei'nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık saldırıda bulundu.

TAŞ VE ŞİŞE YAĞMURUNA TUTTULAR

Kalabalık, Milei'nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei'nin bulunduğu araca isabet etti.

HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırının ardından Milei'nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.