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Minibüste sucuk yıkayan şahıslar hakkında savcılık tahkikat başlattı - Son Dakika
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Minibüste sucuk yıkayan şahıslar hakkında savcılık tahkikat başlattı

Bursa'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen 2 şahıs hakkında savcılık tahkikat başlattı. Jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu. Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldı ve idari para cezası uygulanacak.

06.01.2024 - 16:02,
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Minibüste sucuk yıkayan şahıslar hakkında savcılık tahkikat başlattı

Sucukların yıkandığı minibüsü bulan jandarma 70 kilo sucuğa el koydu

BURSA - Bursa'da bir benzin istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen 2 şahıs hakkında savcılık tahkikat başlattı. Jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını farkeden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.isimli kadına ulaştı. İ.Y.' nin aracı eşi Hüseyin Y. ile Fatih M.(35)'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü. El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şahıslara Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

Minibüste sucuk yıkayan şahıslar hakkında savcılık tahkikat başlattı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Bursa, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüste sucuk yıkayan şahıslar hakkında savcılık tahkikat başlattı - Son Dakika


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