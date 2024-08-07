Mısır, İran hava sahasından uzak durma uyarısı yaptı

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Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti. - KAHİRE