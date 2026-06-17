MİT, DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı

MİT, DEAŞ\'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı\'yı yakaladı
17.06.2026 10:55  Güncelleme: 10:58
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MİT, DEAŞ'ın Horasan medya yapılanmasının sorumlusu Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde operasyonla yakaladı. Kazancı, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımı yapıyordu ve eylem planlamaları engellendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla, DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) medya yapılanmasının sorumlularından olduğu belirtilen Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın örgütün propaganda faaliyetlerini yönettiği ve Türkiye'de yeni yapılanma planları yaptığı öne sürüldü.

MİT'TEN DEAŞ'A OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullandığı belirtilen Ahmet Kazancı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstihbarat çalışmaları sonucunda Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ saflarına katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı tespit edildi.

MEDYA YAPILANMASININ BAŞINA GEÇTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde Kazancı'nın, daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın örgüt içindeki görevlerini devraldığını ve DEAŞ'ın medya ile propaganda yapılanmasının sorumluluğunu üstlendiğini tespit etti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDAYDI

İstihbarat birimleri, Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik hava saldırılarından sağ kurtulduğunu ve Afganistan-Pakistan hattında çeşitli eğitimler aldığını belirledi.

Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen MİT, sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Ahmet Kazancı'nın ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, ayrıca örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini anlattığı öğrenildi.

MİT kaynakları, operasyon sayesinde DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik olası eylem planlarının engellendiğini, örgütün eleman temin faaliyetlerinin deşifre edildiğini ve planlanan faaliyetlere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı - Son Dakika

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