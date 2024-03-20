Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu "Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de MİT tarafından etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
MİT'in dün açıkladığı operasyonla ilgili yayınladığı görüntülerde teröristin nasıl etkisiz hale getirildiği de belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kırsalında beyaz bir pikap içinde ilerleyen ve içinde Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in bulunduğu pikap MİT'in düzenlediği hava operasyonuyla imha edildi.
Rojda Bilen, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen'in, terör örgütüne katılacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.
Terörist Rojda Bilen parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ye katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada - Son Dakika
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