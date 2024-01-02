MİT ve Emniyet İstihbaratı İsrail İstihbarat Servisine Operasyon Düzenledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İsrail İstihbarat Servisine yönelik yürütülen operasyon sonucu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail İstihbarat Servisi bağlantılı şahıslara 2021 yılında başlattığı operasyonlar devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail İstihbarat Servisinin ele aldığı yabancı şahıslara yönelik 2021'deki operasyon ile özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022'deki operasyon sonrasında 58'i yabancı, 39'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yapıldı. İlk aşamada bunlardan 51'i tutuklanırken, söz konusu şahısların dava süreci devam ediyor. Öte yandan, İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebeke Nisan 2023 ayında çökertildi.

Ayrıca, İsrail İstihbarat Servisi'nin Malezya'da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy'e yönelik Türkiye'deki girişimleri engellendi.

İstanbul merkezli 8 ilde 34 kişi gözaltına alındı

MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesine İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı şahıslara yönelik yeni yılda bir operasyon daha başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde İstanbul merkezli toplam 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı toplam 46 kişi tespit edilirken, bu kişilerden bazılarının önceden yurtdışına çıkış yaptıkları belirlendi.

Ayrıca operasyona konu şahısların ise taktik bazlı işlerde kullanılan kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

İsrail İstihbarat Servisi'nden Türkiye'de eleman temini

Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail İstihbarat Servisi'nin eleman temin ettiği öğrenildi. Bu çerçevede İsrail İstihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesi sağlandı.

Bu ilanlara ve linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanması sağlandı. İlk temasın ardından Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail Servisi, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kurdu.

Öte yandan, İsrail İstihbarat Servisi'nin, kaynaklarına yapacağı ödemelerde ise aracı ve canlı kurye kullandığı ve kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

İsrail İstihbaratı, aracı ve canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ederken, para transferlerinin illegal bahis ve kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna etti.

İsrail İstihbaratının taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu görüldü.

Bu elemanları kullanan İsrail İstihbaratı; bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp/yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra internet sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürüttüğü öğrenildi.

Ayrıca, İsrail İstihbaratı; hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi veya hulül edilmesi ile Türkiye'deki yabancı şahıslara yönelik database oluşturulması gibi siber faaliyetlerde de bulundu.

İsrail İstihbarat Servisi elemanlarıyla yurt dışında görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail İstihbarat Servisi'nin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurtdışında bir araya geldiği tespit edildi.

İsrail İstihbaratı, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağladı. Servis, ele alınan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maske yüklü miktarda ödemeler yaptı.

Yurtdışındaki görüşmelerde bulunulan ülkenin profiline uygun fiziki özelliklere sahip istihbaratçılar, ele alınan şahıslarla temas kurdu. Elemanlar yurtdışı seyahatlerinde konforlu otellerde ağırlanmanın yanı sıra lüks restoranlara davet edildi ve özel gezi ve tur programlarına dahil edildi.

Öte yandan, istihbaratçılar yalan makinesi testine de tabi tutuldu.

Ödemeler elden yapıldı

İsrail İstihbarat Servisi'nin, yurtdışında buluştukları elemanlarına yaptıkları ödemelerin elden yapıldığı bilgisi edinildi. Ödemenin gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması halinde ise gizli bölmeleri bulunan özel tasarımlı çantalarla verildiği öne sürüldü. Böylelikle çantalarla X-ray cihazı kontrollerinde ve köpekli aramalarda sorun yaşanması engellendi.

Elemanlara, yurtdışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi verilerek gizli haberleşme sistemleri de teslim edildi. Bu aşamadan sonra ise iş ile ilgili hususlar gizli haberleşme sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Öte yandan takip, gözetleme, foto dokümante, keysing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimleri, İsrail'den gelen özel bir ekip tarafından verildi.

İsrail İstihbarat Servisi tarafından, taktik elemanlarına yaptırdığı görevlerin yanı sıra daha farklı olarak İran ve Irak sınırından Türkiye'ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, Güvenli ev temin edilmesi, eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlaması gibi muhtemel eylemlerin önemli aşamalarının hazırlıkları da bu elemanlara yaptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail Servisi bağlantılı şahıslara yönelik operasyonların devam edeceği bilgisi edinildi. - ANKARA