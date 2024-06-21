Moloz yüzünden tartıştığı kişiyi öldürmüştü, tutuklandı - Son Dakika
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Moloz yüzünden tartıştığı kişiyi öldürmüştü, tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanın önündeki molozlar nedeniyle kavga ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tartışmanın sebebi olan molozlar yüzünden daha önce de kavga ettikleri öğrenilen zanlı, emniyetteki ifadesinde korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu ve öldürme niyetinin olmadığını söyledi.

21.06.2024 17:59
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Moloz yüzünden tartıştığı kişiyi öldürmüştü, tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmanın önündeki molozlar nedeniyle kavga ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2. Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı ve apartman sakini D.E.A. arasında apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle tartışma çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine D.E.A., yanındaki tabancayla Akıncı'ya ateş etmişti. Boğazından yaralanan Akıncı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi D.E.A tutuklandı

Cinayet şüphelisi D.E.A. ise bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü. Zanlının emniyetteki ifadesinde korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de tartışmışlar

Öte yandan cinayet şüphelisi D.E.A.'nın apartman önünden kaldırılmayan molozlar yüzünden Hüseyin Akıncı ile daha önce de tartıştığı öğrenildi.

Moloz yüzünden tartıştığı kişiyi öldürmüştü, tutuklandı
Kaynak: İHA

Demirköprü, Karşıyaka, Kavga, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Moloz yüzünden tartıştığı kişiyi öldürmüştü, tutuklandı - Son Dakika

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