Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
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Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı

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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) görevli bir patoloji uzmanı, hastane morgunda iç çamaşırlarıyla çektiği fotoğrafı internette paylaştı ve büyük tepki aldı. İki çocuk annesi Amelie Warnier, pandemi döneminde morg bekleme odasında iç çamaşırıyla fotoğraf çekerek bu fotoğrafı bir yetişkin içerik sitesinde paylaştı. Hastane yönetimi, olayı ciddiyetle soruşturduklarını belirtti.

22.04.2025 11:00  Güncelleme: 11:09
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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) çalışan 44 yaşındaki bir patoloji uzmanı, hastane morgunda iç çamaşırlarıyla çektiği fotoğrafı internette paylaşınca büyük tepki topladı.

İki çocuk annesi Amelie Warnier, pandemi döneminde hasta ölülerinin bulunduğu morg bekleme odasında, üzerindeki hastane üniformasını çıkararak iç çamaşırıyla dekoltesini ön plana çıkardığı bir fotoğraf çekti. Bu fotoğrafı bir yetişkin içerik sitesindeki profilinde paylaşınca olay ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan Warnier, "Sadece bir kere yaşıyoruz. Hayatın tadını çıkarmak istedim. İşimde profesyonelim, mesai saatleri dışında ne yaptığımın önemi yok" diyerek kendini savundu.

Essex bölgesindeki Broomfield Hastanesi'nde çalışan İspanyol asıllı patoloji uzmanı, fotoğrafın iş arkadaşları arasında hızla yayılmasının ardından hastane yönetimi tarafından soruşturmaya alındı. Haberde, Warnier'in daha önce de hastane içinde çektiği spor videoları nedeniyle uyarıldığı belirtildi.

Hastane yönetimi, morgların çok özel alanlar olduğunu ve buralara giriş çıkışlarda sıkı kontroller uygulandığını vurgulayarak, olayı ciddiyetle soruşturduklarını açıkladı.

Bir hastane çalışanı olaya tepki göstererek: "Hiçbirimiz buna inanamadık. Ameliyathane kıyafetlerini çıkarıp morgda poz vermek gerçekten çok uygunsuz bir davranış" dedi.

İngiltere'de sağlık çalışanlarına yönelik sosyal medya kuralları, kişisel hesaplarında bile mesleki standartlara uymaları gerektiğini belirtiyor. Warnier, yedi yıldır NHS'de çalışıyor ve İngiltere'de büyük ses getiren, bir kamyonun arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenin otopsisinde de görev almıştı.

Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı
Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı
Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı
Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı
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Son Dakika 3.Sayfa Morgda iç çamaşırıyla fotoğraf çeken patoloji uzmanı hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123123As:
    abla ölüleri sevindiriyo herhalde 19 1 Yanıtla
  • Gy224466:
    Abla kayış artırmış.Yaptiğı ise bakilinca normalde bizde utanma var. TIP da utanma yok 12 4 Yanıtla
  • aragorn:
    patoloji uzmanı olduğuna eminisiniz abla konusunda çok iyi bence 9 1 Yanıtla
  • Veli Gokpinar:
    Ne var Bunda..RESİM ÇEKMEKTE Mİ SUÇ. insanlar anda vurduklarını üzerine abanarak RESİM CEKINIYORLAR... hem öldür, hem de poz ver ,duvara as,duyur...ACABA HANGİSİ KÖTÜ 4 6 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Valla bu yavru ölüyü diriltir. 5 2 Yanıtla
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