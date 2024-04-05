Mossad'a bilgi sızdıran hücreye ilişkin çarpıcı detaylar - Son Dakika
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Mossad'a bilgi sızdıran hücreye ilişkin çarpıcı detaylar

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MİT'in Mossad'a bilgi sızdıran hücreye yönelik operasyonda, Avusturya, İsviçre ve Almanya detayı dikkat çekti, faillerin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları mercek altına alındı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen hücreye ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

05.04.2024 14:29
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Mossad'a bilgi sızdıran hücreye ilişkin çarpıcı detaylar

MİT'in Mossad'a bilgi sızdıran hücreye yönelik operasyonda, Avusturya, İsviçre ve Almanya detayı dikkat çekti, faillerin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları mercek altına alındı

İSTANBUL - İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen hücreye ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Hücrenin başındaki kilit isim özel dedektiflik şirketi sahibi Ahmt E.T. ile eşi Benan T.'nin İsrail gizli servis elemanları ile Avusturya, İsviçre ve Almanya'da görüşme gerçekleştirdikleri saptanırken, faillerin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor.

Alınan bilgilere göre, MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele ekipleri, edindikleri bilgileri İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a sızdırdıkları iddiasıyla aranan 8 kişilik ajan ağını deşifre etmişti. Yapılan çalışmalar sonunda geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine basan güvenlik ve istihbarat birimleri, Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri tespit edilen özel dedektiflik şirketi sahibi Ahmet. E.T. ile eşi Benan T.'nin başını çektiği hücrenin 8 üyesi yakalanmıştı. Casusluk operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet E.T. ve eşi Benan T.'nin 2011-2020 yılları arasında İsrail gizli servisi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine karı-kocanın başını çektiği dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Casus ağında Mossad'la doğrudan temasa geçen ve İsrail gizli servis elemanları ile Avusturya, İsviçre ve Almanya'da kritik düzeyde görüşmeler gerçekleştirdikleri saptanan Ahmet E.T.'nin, bu teması "Jorg Neubach" ve "Gavin Alto" kod isimlerini kullanan Mossad ajanları ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsviçre'nin Zürih kenti ile Almanya'nın Münih, Frankfurt ve Berlin kentlerinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bütün görüşme ve telefon trafiği MİT unsurlarınca kayıt altına alındı. Ahmet E.T.'nin, Mossad ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdürdüğü öğrenilirken, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı söz konusu görüşmeler sırasında para aldığı saptandı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad memurlarından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Ortadoğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilen Ahmet E.T. ve eşi Benan T.'nin, ayrıca Mossad'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Ortadoğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin ettiği kaydedildi.

Bilgi karşılığında yüklü miktarda para almışlar

Mossad'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanan Ahmet E.T., kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten Mossad ajanı "Jorg Neubach"ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul'a gelemeyeceğini söylemesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu. Şüpheli Ahmet E. T., bu şüphelerden hareketle Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu Mossad ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg Neubach'a Mossad ajanı olup olmadığını sordu. Jorg Neubach ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermekten kaçındı. Casus ağındaki kilit isim Ahmet E.T., görev aldığı kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine karşın yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde ettiği saptandı. Karı-koca ajanlar, İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir casusluk şebekesi oluşturdu.

Casusluk faaliyetini itiraf ettiler

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Ahmet E.T. ile eşi Benan T. ve şebeke üyeleri önceki gün gözaltına alındı. Casusluk şebekesine mensup şüpheliler, TEM Şubede sorguya alındı. Zanlıların, haklarındaki iddiaları kabul ettiği aktarıldı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye çıkarılan casus ağındaki şüphelilerin Ahmet E.T. ve eşi Benan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Köztebek-3" adı verilen operasyonda yakalanan diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile salıverildiği aktarıldı.

Hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları inceleniyor

Mossad'ın yönlendirmesiyle hedef kişilere ait belge ve bilgi sızdıran hücrenin, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri elden ya da dolaylı yoldan aldıkları anlaşıldı. Hücrenin, hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmezken, casus ağının Mossad'a bilgi sızdırmanın yanında başka faaliyette bulunup bulunmadıkları araştırılıyor. MİT İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan Ahmet E.T. ve eşi Benan T.'nin dearalarında olduğu 8 kişiyi deşifre etmiş, ajan ağıyla ilgili bilgiler tek tek tespit edip 3 Nisan'da operasyon için düğmeye basmıştı. Düzenlenen operasyonla karı-koca ile birlikte 8 kişi yakalanmıştı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Avusturya, İsviçre, Almanya, İsrail, Mossad, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mossad'a bilgi sızdıran hücreye ilişkin çarpıcı detaylar - Son Dakika

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