Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış - Son Dakika
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış

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Denizli'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un son yolculuklarına yan yana uğurlandığı anlar, 'Son bakış' notuyla paylaşılan duygusal bir video ile anlatıldı.

10.05.2024 10:40
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Denizli'de seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki gençten geriye anıları kaldı.

Genç yaşta toprağa verildiler! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan 'son bakış'

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana gelen kazada; Zekeriya Akhan yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu.

Genç yaşta toprağa verildiler! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan 'son bakış'

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURATILAMADILAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un cenazeleri, Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

'SON BAKIŞ' VİDEOSU DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'Son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Genç yaşta toprağa verildiler! Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan 'son bakış'

Kaza yaptıkları motosikletle Çameli ilçesine giderlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki arkadaştan son bakış - Son Dakika

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