Şehit Astsubay Törenle Uğurlandı

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Motosikletin çarpması sonucu şehit olan astsubay, törenle memleketine uğurlandı

Motosiklet sürücüsünün çok sayıda kaydının olduğu, ehliyetine el konulduğu öğrenildi

ORDU - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Çangır'ıncenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu- Giresun karayolu üzerinde saat 09.50'de meydana gelen olayda, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu, jandarma ekiplerince durdurulmak istendi. İddiaya göre bu esnada 'dur' ihtarına uymayan ve hızlanarak kaçmaya çalışan Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Astsubay Mehmet Fatih Çangır, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için Ordu İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Burada ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu, sonrasına alınan helalliğin ardından tören düzenlendi. Şehit Çangır'ın cenazesi, buradaki törenin askeri uçakla memleketi Sakarya'ya gönderilmek üzere karayolu ile Samsun-Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile ilgililer katıldı.

Astsubaya çarpan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz ve çok sayıda trafik cezasının bulunduğu öğrenildi

Öte yandan dur ihtarına uymayarak, kazaya neden olan motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, tehlikeli motosiklet kullanmak, hız sınırlarını aşmak ve çeşitli suçlardan trafik kazalarının olduğu, bu nedenle bir süre önce ehliyetine el konulduğu, kaza esnasında motosikletin plakasının takılı olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra motosikletten düşen ve motosikleti yaklaşık 100 metre sürüklenen sürücü Adem Topçu'nun, trafikte motosikleti ile yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü.