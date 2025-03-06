Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları 'pes' dedirtti

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Karabük'te sürekli şerit değiştirip akrobatik hareketlerle yolculuk yapan motosikletlilerin tehlikeli yolculukları görenleri hayrete düşürdü. Trafiği tehlikeye sokan motosikletlilere sürücüler tepki gösterdi.

06.03.2025 18:42  Güncelleme: 21:24
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Karabük'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, Kireçkuyusu mevkisinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

İKİ TEKER ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

OLAY ANI KAMERADA

Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halinde olan araç sürücüleri ise, sol şeritte giderek trafiği yavaşlatan elektrikli motosiklet sürücüsünün şaşkınlığını yaşadı. Sürücüler duruma tepki gösterirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları \'pes\' dedirtti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları 'pes' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa kemal ünal:
    bunlar ve bu gibi tipler fazla yaşamıyor ama olan karşıdakine oluyor 15 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Ben araba kullanırken motorlulara sürekli yol veriyorum 2 teker üzerindeler yazıktır bişe olmasın diye lakin bunlar kendilerini benim düşündüğüm kadar düşünmüyorlar insanın üstüne üstüne geliyorlar aslında basıp gitmek var 5 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Kardeşim biz de motur seviyoruz...ama bunlar gerizekalı 0 0 Yanıtla
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