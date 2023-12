MSB kaynakları: "(Şehitlerin gizlendiği iddiası) İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şehitlerin sayısının gizlendiği iddialarına ilişkin, "İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Teröristlerle çıkan çatışmanın detaylarını aktaran kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. 'Girilemez, ulaşılamaz' denilen yerler artık kontrol altındadır. 2019 yılından bu yana Pençe Kilit Operasyonları, terör örgütünün nefesini kesen, tekrar canlanmasına engel olacak sınırlı süreli bir operasyon değil, zor hava, zor arazi ve zor şartlar altında dahi milletimizin bekası için terörü kaynağında yok etmeyi esas alan proaktif güvenlik stratejimiz ile terörün topraklarımıza girmesini engelleme maksadıyla yürütülen bir operasyondur. Eskiden mücadeleyi İkiyaka Dağları'nda, Gabar'da, Derecik'te vermekteydik. Şimdi mücadeleyi Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz için Gabar'da petrol rahat rahat çıkartılmakta, İkiyaka Dağları'nda festival gerçekleştirilmekte, Derecik'te tarımsal atılım yapılabilmektedir. PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ertesi gün -23 Aralık Cumartesi günü- ise Metina bölgesindeki personelimize sızma girişimi olmuş, orada da çıkan çatışmada 6 Mehmetçik şehit olmuştur. Her iki çatışmada 13 personelimiz yaralanmıştır. Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı, sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir. Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir"

Tahkimatın yetersiz olduğu iddialarını da cevaplandıran kaynaklar, şunları söyledi:

"Bölgede yer alan üs bölgelerimize sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarılmakta, ihtiyaç olmayan yerlere çıkarılmamaktadır. Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik, hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir."

"Gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır"

Özellikle sosyal medyada şehit haberlerinin geç verildiği ve şehit sayısının gizlendiği iddialarını cevaplandıran kaynaklar, "Şehit ve yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda oluşturmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık oluşturmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda 'şehit haberinin gizlenmesi' gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. 22 Aralık Cuma akşamı bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır" şeklinde konuştu.

"Tüm terör inleri yok edilip, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir"

Sosyal medyada yer alan bölgede görev yapan personelin tecrübesiz olduğu iddialarına ilişkin de konuşan kaynaklar, "Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir. Ayrıca sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor vb. konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır. Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine artan bir baskı ve yoğun bir tempoda tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır"

Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen son saldırıda ihmal olup olmadığı konusunda kaynaklar, TSK'nın meydana gelen her olay sonrasında idari tahkikat yaptığını hatırlattı. Kaynaklar, "TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu, kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup, olay her yönüyle incelenmektedir. TSK'da meydana gelen olayların akabinde bir daha yaşanmaması için alınması gereken dersler ile personelin kazanması gereken yetenekleri geliştirmek için Eğitim ve Doktrin Komutanlığımız tarafından 'Alınan Dersler Bülteni' yayınlanmakta, eğitimlerde aktif şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Sınıf Okulları ve Eğitim Merkezleri ile özellikle Terörle Mücadele Harekatı kurslarında bu ve buna benzer olaylara yönelik uygulamalı eğitim verilmekte, personelin seviyesine uygun taktik ve teknik gelişimi sağlanmaktadır" diye konuştu.

"Cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir"

TSK personelinin telefon ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili ciddi tedbir alınacağını vurgulayan kaynaklar, "Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır" diye konuştu.

"Her eleştiriye saygımız var ancak eksik, eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta"

Operasyonlarda stratejik veya taktik hatanın olup olmadığı konusunda ise kaynaklar, "TSK, daha evvel bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce 'kış tertiplenmesi' kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi. Bu kapsamda televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve 'Benim zamanımda, görev yaptığım dönemde' diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira her şey değişmektedir; şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept. Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Her eleştiriye saygımız var ancak eksik, eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta, hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA